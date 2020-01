Venise, 1812 : L'échelle de soie de Rossini

Une farce sur mesure

C'est bien sûr l'impresario Antonio Cera qui a choisi le livret de la farsa commandée à Rossini : L'échelle de soie. C'est un sujet très à la mode : un mariage secret, contracté par la pupille d'un tuteur qui lui, voudrait la marier à un autre. Pour le moment le marié clandestin monte à la fenêtre de sa jeune épouse par une échelle de soie, qu'elle accroche tous les soirs à son balcon. Ce sujet du mariage secret a été traité déjà dans un opéra de Paisiello qui a enchanté la fin du 18ème siècle et le début du 19ème. Et celui de l'échelle de soie vient d'un petit opéra comique français, musique de Gaveaux, sur une pièce de François-Antonin-Eugène de Planard, représentée à Paris en 1808. Déjà cette pièce s'inspirait d'un autre opéra français de la fin des années 1760, lui-même dérivé d'une pièce anglaise d'après les peintures de William Hogarth. Tout ça pour vous dire à quel point le sujet est connu, et à la mode partout en Europe.

C'est la troisième collaboration de Rossini avec le San Moisè de Venise. Il a déjà donné là La Cambiale di matrimonio en novembre 1810, et il y a quelques mois, en janvier 1812, L'inganno felice. Le jeune Rossini a signé un contrat avec Antonio Cera, l'impresario, et il lui doit encore deux petites farse en un acte comme celle-ci. Après avoir travaillé déjà deux fois avec la troupe du San Moisè, Rossini connaît bien tous les instrumentistes et les chanteurs. Il connaît leur possibilités, leurs limites, leurs qualités, il sait exactement ce qu'il peut leur demander. En cette soirée du 9 mai 1812 au San Moisè, le jeune maestro est bien sûr au clavecin. C'est ainsi qu'il a commencé sa carrière comme "maestro al cembalo".

L'échelle de soie en concert

Les 16, 18 et 20 mars 2020 à 19 heures 30 avec l'Orchestre et les élèves du département des disciplines vocales du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Au CNSMDP, 209 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Marco Guidarini, direction

Ludovic Lagarde, mise en scène

Programmation musicale

