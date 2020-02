Venise, 1709 : Agrippina de Haendel

Ce 26 décembre 1709, c'est jour de Carnaval à Venise ! Durant cette période festive, il peut arriver qu'il y ait jusqu'à 7 opéras dans une seule soirée. Les maisons d'opéras rivalisent d’ingéniosité pour proposer la plus belle soirée possible. Au Théâtre San Giovanni Grisostomo, on joue Agrippina.

Un écrin digne d'un chef d'oeuvre

Le Théâtre San Giovanni Grisostomo est (selon le Mercure galant) "le plus grand, le plus beau et et le plus riche" de Venise, avec 5 étages de 31 loges chacun, ornées de décors sculptés. Il est la propriété de la famille Grimani, une vieille famille vénitienne qui a procuré à la ville Doges, procurateur et cardinaux. Le théâtre a été inauguré il y a une trentaine d'années, et il est renommé pour ses productions somptueuses et extravagantes.

C'est probablement le Cardinal Vincenzo Grimani, fondateur du théâtre San Giovanni Grisostomo avec son frère Giovanni Carlo, qui a écrit le livret de l'opéra qu'on représente en ce 26 décembre 1709, Agrippina. Il s'est inspiré de l'histoire romaine, et de quelques-uns de ses personnages les plus sombres, pour en faire un ouvrage dans le style vénitien, qui mêle la comédie et la tragédie, le mensonge, la trahison, la recherche du pouvoir, l'érotisme et l'amour, dans une intrigue pleine de rebondissements et de coups de théâtre. Le cardinal a confié la musique à un jeune compositeur allemand, qui fait fureur dans la péninsule depuis qu'il est arrivé voici près de 3 ans. Georg Friedrich Haendel.

Programmation musicale

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)Agrippina (1709) Sinfonia Akademie für alte Musik Berlin, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 902088.90

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)Agrippina (1709) Acte I. Sc 1. Air de Néron "Col tuo saggio consiglio" Franco Fagioli, Néron, Il Pomo d'Oro, direction Maxim Emelyanychev

Erato

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)Agrippina (1709) Acte I. Sc 6 Air d'Agrippina "L'alma mia fra le tempeste" Alexandrina Pendatchanska, Agrippina, Akademie für alte Musik Berlin, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 902088.90

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)Agrippina (1709) Acte I. Sc 14. Air de Poppée "Vaghe perle eletti fiori" Sunhae Im, Poppée, Akademie für alte Musik Berlin, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 902088.90

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)Agrippina (1709) Acte I. Sc 21 Arietta de Claude "Vieni o cara" Alastair Miles, Claude, English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Philips 438009-2

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)Agrippina (1709) Acte II. Sc 5 Récitatif accompagné d'Ottone "Ottone, qual portentoso" Jakub Józef Orliński, Ottone, Il Pomo d'Oro, direction Maxim Emelyanychev

Erato

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)Agrippina (1709) Acte II. Sc 5 Air d'Ottone "Voi che udite il mio lamento" Jakub Józef Orliński, Ottone, Il Pomo d'Oro, direction Maxim Emelyanychev

Erato

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)Agrippina (1709) Acte II. Sc 13 Air d'Agrippina "Pensieri voi mi tormentate" Joyce Di Donato, Agrippina, Il Pomo d'Oro, direction Maxim Emelyanychev

Harmonia Mundi HMC 902088.90

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)Agrippina (1709) Acte III. Sc 2 Air d'Ottone "Tacerò" Jakub Józef Orliński, Ottone, Il Pomo d'Oro, direction Maxim Emelyanychev

Erato

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) Agrippina (1709) Acte III. Sc 14 Air d'Agrippina "Se vuol pace"

Joyce Di Donato, Agrippina, Il Pomo d'Oro, direction Maxim Emelyanychev

Harmonia Mundi HMC 902088.90

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)Agrippina (1709) Acte III. Sc 15. Choeur "Lieto il Tebro" Il Pomo d'Oro, direction Maxim Emelyanychev

Harmonia Mundi HMC 902088.90