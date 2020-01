Venise, 1570 : Publication du Second Livre de Madrigaux de Maddalena Casulana

Maddalena Casulana, née probablement en Toscane, voit ses premiers madrigaux publiés dès 1566. Mais quel âge a-t-elle alors ? Les biographes proposent souvent autour de 1540 pour sa naissance, l'un d'eux va même jusqu'à 1544. Elle aurait donc entre 22 et 26 ans lorsque ses pièces sont éditées, ce qui suppose qu'elle s'est déjà fait connaître depuis un moment. Elle a donc dû commencer très tôt à chanter et à faire entendre ses œuvres.

Le rôle des musiciennes dans l'Italie du XVIe siècle n'est pas toujours bien connu. On peut distinguer celles qui vivent autour d'une Cour, peut-être des jeunes filles de bonne famille à qui on a enseigné la musique comme un plus qui leur permet d'accéder à une place plus élevée dans la hiérarchie que celle à laquelle elles auraient pu prétendre. Il y a aussi quelques musiciennes professionnelles, qui ont généralement un père musicien qui les a élevées dans son art. Elles ont l'occasion de se produire, avec plus ou moins de régularité, dans des salons ou des académies. On ne connaît pas la famille de Maddalena Casulana, mais elle n'a pas été employée de manière régulière, ni dans une cour, ni dans une Académie. Et quoiqu'il en soit, elle est la première à se revendiquer non seulement comme chanteuse mais comme compositrice professionnelle !

Programmation musicale

Maddalena Casulana (v 1540 ou 44-active entre 1566 et 1591 ?)

Secondo libro de madrigali (pub en 1570) XII. Io felice pastore Choeur de jeunes filles de Hanovre, Capella Augusta Guelferbytana, direction Gudrun Schröfel

Rondeau RP6054

Secondo libro de madrigali (pub en 1570) IX. Cinta di fior' un giorno Choeur de jeunes filles de Hanovre, Capella Augusta Guelferbytana, direction Gudrun Schröfel

Rondeau RP6054

Roland de Lassus (1530 ou 32-1594)

Là vereaurora (Petrarque) 1567 (6ème partie) Die Singphoniker

Callig CAL50915

Secondo libro de madrigali (pub en 1570) XV. Vagh'amorosi augelli

Choeur de jeunes filles de Hanovre, Capella Augusta Guelferbytana, direction Gudrun Schröfel

Rondeau RP6054

Secondo libro de madrigali (pub en 1570) I. Ridon or per le piagge herbett'e fiori

Choeur de jeunes filles de Hanovre, Capella Augusta Guelferbytana, direction Gudrun Schröfel

Rondeau RP6054

Secondo libro de madrigali (pub en 1570) V. O notte, o ciel, o mar, o piaggie, o monti !

Choeur de jeunes filles de Hanovre, Capella Augusta Guelferbytana, direction Gudrun Schröfel

Rondeau RP6054

Secondo libro de madrigali (pub en 1570) III. Io d'odorate frond' e de bei fiori

Anna Mengel, soprano, Capella Augusta Guelferbytana, direction Gudrun Schröfel

Rondeau RP6054

Primo libro de madrigali (pub en 1568) Morire non può il mio core (poème de Jacobo Sannazaro)

Silvia Piccollo, soprano, Massimo Lonardi et Maurizio Piantelli, luths

Cypres CYP9619

Primo libro de madrigali (pub en 1568) Morire non può il mio core (poème de Jacobo Sannazaro)

The Hilliard Ensemble

EMI 7544352

Secondo libro de madrigali (pub en 1570) IV. Ahi possanza d'amor (version instrumentale)

Capella Augusta Guelferbytana, direction Gudrun Schröfel

Rondeau RP6054

Secondo libro de madrigali (pub en 1570) VIII. Adio Lidia mia bella (version instrumentale)

Capella Augusta Guelferbytana, direction Gudrun Schröfel

Rondeau RP6054

Secondo libro de madrigali (pub en 1570) VI. Morte ti chiamo eccom' appresso

Anna Mengel, soprano, Lena Kutzner, mezzo-soprano, Capella Augusta Guelferbytana, direction Gudrun Schröfel

Rondeau RP6054

Secondo libro de madrigali (pub en 1570) XI. La dea che nel mar nacque

Anna Mengel, soprano, Choeur de jeunes filles de Hanovre, Capella Augusta Guelferbytana, direction Gudrun Schröfel

Rondeau RP6054

Secondo libro de madrigali (pub en 1570) X. Gli ochi lucent' e belli erano l'esc' e gli ami ?

Choeur de jeunes filles de Hanovre, Capella Augusta Guelferbytana, direction Gudrun Schröfel

Rondeau RP6054