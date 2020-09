Valborg Aulin, compositrice suédoise

Un talent éclatant, une éducation prestigieuse, une reconnaissance de la part de ses pairs, une concertiste acclamée... malgré ses qualités, Valborg Aulin (1860-1928) reste injustement méconnue aujourd'hui. Retour sur sa carrière et son oeuvre.

Des débuts prometteurs

Née dans une famille de musiciens, Valborg Aulin se fait remarquer par ses talents précoces de pianiste. Confiée à d'excellents professeurs, elle devient rapidement une professeure recherchée et réalise des tournées couronnées de succès. Ses compositions, sous influence germanique, sont jouées à Stockholm et dans le pays, et grâce à une bourse, elle peut voyager et prendre les conseils de grands compositeurs, notamment à Paris (Jules Massenet, Benjamin Godard...).

Le silence de la mer

En 1903, Aulin se fixe définitivement à Örebro (elle finira sa vie là-bas), mais comme Sibelius 25 ans plus tard, elle cesse de composer. Plusieurs raisons ont été avancées, sans qu'aucune n'ait été confirmée, bien que son statut de femme dans une société musicale sexiste ait pu jouer. Demeurent d'elle d'excellentes pièces de musique de chambre et quelques rares compositions d'orchestre.

Programmation musicale

Valborg Aulin (1860-1928)Quatuor à cordes n°1 en Fa majeur (1884) I. Allegro

Quatuor Tale

Musica Sveciae MSCD 528/52

Valborg Aulin (1860-1928)Impromptu pour piano op 7 n°4 (1882) dédié à Ludvig Norman

Lucia Negro, piano

DAPHNE1057

Tor Aulin (1866-1914)Concerto pour violon n°2 en la mineur III. Allegro vivace Ulf Wallin, violon, Orchestre symphonique d'Helsingborg, direction Andrew Manze

CPO777826

Albert Rubenson (1826-1901) _Trois Pièces symphonique_s (1871) II. Vivace

Orchestre symphonique d'Umeå, direction Roy Goodman

Streling CDS-1029-2

Ludvig Norman (1831-1885)Pièce de concert pour piano et orchestre op 54 (1850, rev en 1875 et 80)

Maria Verbaite, piano, Orchestre symphonique de l'Opéra de Norrland, direction Tommy B. Andersson

Sterling Records CDS 1095-2

Valborg Aulin (1860-1928)Valse élégiaque (1892 ?)

Bengt Forsberg, piano

DB Productions DBCD17

Valborg Aulin (1860-1928)Quatuor à cordes n°1 en Fa majeur (1884) II. Intermezzo

Quatuor Tale

Musica Sveciae MSCD 528/529

Valborg Aulin (1860-1928)Grande Sonate sérieuse pour piano op 14 (1885, dédiée à Hilda Thegerström) II. Andante molto espressivo

Lucia Negro, piano

DAPHNE105

Valborg Aulin (1860-1928)Min lycka varade så kort ; Lysen stjärnor (1893)

Mikaeli Kammarkör, direction Anders Eby

Disponible sur YouTube

Valborg Aulin (1860-1928)Quatuor à cordes n°1 en Fa majeur (1884) IV. Finale. Allegro vivace

Quatuor Tale

Musica Sveciae MSCD 528/529