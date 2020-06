Une leçon de piano avec Chopin

La carrière de pédagogue de Chopin est assez peu connue. Il a pourtant enseigné pendant toute sa période parisienne entre 1831 et 1849. Il s'agissait de la source majeure de ses revenus. Pendant toute la saison d'hiver, d'octobre à mai, il donne entre cinq et sept leçons par jour !

Des élèves adultes et avancés

Je dois donner aujourd'hui 5 leçons ; tu crois sans doute que je vais faire fortune ? Détrompe-toi : le cabriolet et les gants blancs coûtent plus cher que ce que je gagne, mais sans eux, je ne serais pas de bon ton. (Il ajoute) – J'aime les carlistes ; je déteste les philippards ; je suis moi-même révolutionnaire, par conséquent, l'argent ne m'est rien. Seule compte pour moi l'amitié que j'implore et que je te prie de me conserver." Frédéric Chopin, 1832

Chopin a pas mal d'élèves, et même s'il prend assez cher, c'est un peu juste pour son train de vie. Mais au fait, est-il facile de devenir son élève ? Non, ne rêvons pas ! D'abord, il ne prend que les élèves adultes et avancés : ni enfants, ni débutants. Ensuite, si on est dans la bonne catégorie, il faut encore passer la garde rapprochée de ses amis, qui empêche les importuns de venir le déranger. Enfin, il faut s'y prendre à plusieurs fois, avant de pouvoir ne serait-ce que jouer devant lui. Mais si le candidat ou la candidate montre à ce moment-là du talent ou une véritable personnalité artistique, alors la glace se brise, et tout devient facile.

Selon Karoli Mikuli, lui-même élève de Chopin : "C'est avec une joie véritable qu'il consacrait toutes ses forces à l'enseignement plusieurs heures par jour. Ses exigences difficiles à satisfaire, la passion fiévreuse avec laquelle le Maître tentait d'élever ses disciples à son niveau, l'obstination qu'il mettait à faire répéter un passage jusqu'à ce qu'il fût compris témoignent combien le progrès de l'élève lui tenait à coeur. Un saint zèle artistique l'enflammait, et alors toute parole tombée de ses lèvres était stimulante et source d'enthousiasme."

Programmation musicale

Frédéric Chopin (1810-1849)

Mazurka n°24 en Ut majeur, op 33 n°3

Ka Ling Colleen Lee, piano Pleyel 1848

NIFCCD 002

Frédéric Chopin (1810-1849)

Prélude op 28 n°16 en si bémol mineur

Ka Ling Colleen Lee, piano Pleyel 1848

NIFCCD 002

Frédéric Chopin (1810-1849)

Etude op 10 n°12 en ut mineur dite "Révolutionnaire"

Alexander Melnikov, piano Erard 1837

Harmonia Mundi 902299DI

Frédéric Chopin (1810-1849)

Polonaise n°6 en la bémol majeur op 53 (1842)

Janusz Olejniczak, piano Erard 1849

NIFCCD 011

Frédéric Chopin (1810-1849)

Impromptu en fa dièse majeur op 36 (1839)

Akiko Ebi, piano Erard 1838

NIFCCD 028

Frédéric Chopin (1810-1849)

Fantaisie-Impromptu en ut dièse mineur (v. 1834) Akiko Ebi, piano Erard 1838

NIFCCD 028

Frédéric Chopin (1810-1849)

Concerto en fa mineur op 21 II. Larghetto

Yulianna Avdeeva, piano Erard 1849, Orchestre du XVIIIème siècle, direction Franz Brüggen

NIFCCD 029

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Norma (1831) Acte II. Sc 1 Air de Norma "Domono entrambi" "Teneri figli"

Maria Callas, Norma, Orchestre de la RAI de Rome, direction Tullio Serafin

Fonit Cetra CDC 4 1

Frédéric Chopin (1810-1849)

Etude en ut dièse mineur op 25 n°7

Tatiana Shabanova, piano Erard 1849

NIFCCD 007