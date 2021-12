Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur la comédie musicale culte de 1951 avec Gene Kelly dans le rôle principal, Un Américain à Paris !

Un film qui porte bien son titre

"J'ai toujours voulu produire un film sur Paris, déclare un soir Arthur Freed, producteur à la Metro Goldwyn Mayer, à son ami Ira Gershwin, frère aîné de feu George Gershwin. M'autoriserais-tu, poursuit-il, à prendre le titre "Un Américain à Paris ?" Ira Gershwin répond "D'accord, mais à condition que tu n'utilises que les musiques de George dans ton film".

C'est ainsi qu'après une conversation informelle autour d'une partie de billard, va naître un des films musicaux les plus ambitieux de l'histoire du genre. L'idée du producteur Arthur Freed est de faire un film à partir du poème symphonique Un Américain à Paris avec en grand spectacle final un ballet dansé sur la pièce de Gershwin qu'on entendra dans son intégralité. À part cela, au moment où il signe le contrat avec Ira Gershwin en 1949, Freed n'a aucune idée de ce que sera le contenu du film, en dehors de la proposition assez vague donnée par le titre : un américain à Paris. Les choses se précisent un peu lorsque Gene Kelly est pressenti pour incarner le rôle-titre, ainsi s’occuper de la chorégraphie…

