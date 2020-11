Trois scandales fatals : comment s'est arrêtée la carrière de Bononcini

Illustre compositeur en son temps de la Royal Academy of Music et sérieux rival d'Handel, Bononcini vit son aura se ternir lorsque 3 scandales entachèrent à jamais sa carrière.

Scandales sur scandales

Si son parcours et sa carrière ont été émaillés d'incidents, aucun n'égale les trois derniers scandales qui ont eu lieu à Londres dans les années 1731 et 32, et qui ont conduit Giovanni Bononcini à quitter l'Angleterre. Entre accusations de plagiat et mauvaises décisions, ses scandales ont terni à jamais son image, et sont probablement encore aujourd'hui responsables de notre relatif désintérêt pour le musicien.

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis The Academy of Ancient Music, le goût musical à Londres dans les années 1730

Programmation musicale

Giovanni Bononcini (1670-1747)Il Trionfo di Camilla (1696) Ouverture

Charivari Agréable, direction Kah-Ming Ng

Signum SIGCD383

Giovanni Bononcini (1670-1747)Gia la stagion d'amore (1721) Air "Occhi vezzosi" Gérard Lesne (contreténor), Il Seminario musicale

Virgin 5451792

Giovanni Bononcini (1670-1747)L'Etearco (1707) Air de Mirene "Amore inganna"

Roberta Invernizzi (soprano), I Turchini, direction Antonio Florio

Glossa GCD922608

Giovanni Bononcini (1670-1747)Polifemo (1702) Acte I.Sc 2. Récitatif de Glauco "Che barbaro destin"

Helena Rasker (Glauco), Ensemble 1700, direction Dorothée Oberlinger

Deutsche Harmonia Mundi 19439743802

Giovanni Bononcini (1670-1747)Astianatte (1727) Air d'Andromaca "Ascolta o figlio"

Lucy Crowe (soprano), London Early Opera, direction Bridget Cunningham

Signum SIGCD579

Antonio Lotti (1667-1740)In una siepe ombrosa (1705)Les Cris de Paris, direction Geoffroy Jourdain

Harmonia Mundi 902632DI

Giovanni Bononcini (1670-1747)Concerto en Fa majeur pour flûte concertante, violoncelle solo, violon et basse continue (1715-25) I. Adagio

Sabrina Frey (flûte), Marco Frezzato (violoncelle), et Ensemble

Tyxart LC28001

Giovanni Bononcini (1670-1747)Cantate:Pietoso nume arcier (1721) Duo "Se l'idolo che adoro"

Philippe Jaroussky, Max-Emanuel Cenčić (contreténors), Les Arts florissants, William Christie

Virgin 5099907094323

Giovanni Bononcini (1670-1747)Sempre piango (Duetti da camera op 8, Bologne, 1691) Duetto "Sempre piango"

Lucia Napoli (mezzo-soprano), Sara Mingardo (contralto), Cenacolo musicale

Arcana A424

Giovanni Bononcini (1670-1747)Astianatte (1727) Air d'Ermione "Spera che questo cor"

Vivica Genaux (mezzo-soprano), Cappella Gabetta, direction Andres Gabetta

SONY 88843023682

Giovanni Bononcini (1670-1747)Serse (1694) Acte I. Sc 1. Air de Serse "Ombra mai fu"

Simone Kermes (soprano), Le Musiche nove, direction Claudio Osele

Sony 88697723192