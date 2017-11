Toru Takemitsu à Tokyo en 1982 (5/5)

"On peut comparer l'orchestre avec le jardin. Dans les jardins, notamment dans le jardin japonais de type circulaire, il y a des détails différents et raffinés. Par l'assemblage de ceux-ci, l'harmonie est maintenue et chaque détail devient anonyme et cache sa personnalité... J'aimerais créer quelque chose de semblable avec la musique. Si le soleil se lève, ces détails brillent. Et, si le soleil se couche, ils s'assombrissent. S'il pleut, ils changent de couleur, et si le vent souffle, ils varient encore sous une autre forme. De telle manière, je voudrais traiter l'orchestre."

Toru Takemitsu 武満徹

Programmation musicale

Toru Takemitsu (1930-1996)

Green (1967) pour orchestre

London Sinfonietta, direction Oliver Knussen

SINF CD3-2006

Teizo Matsumura (1929-2007)

Concerto pour piano n°2 (1978) 1er mouvement

Minoru Nojima, piano, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, direction Tadaaki Otaka

ASV CD DCA 1021

Yuzo Toyama (né en 1931)

Matsura (1982)

Orchestre symphonique de Malmö, direction Jun'ichi Hirokami

BIS-CD-490

Atsutada Otaka (né en 1931)

Image (1981)

Orchestre symphonique de Malmö, direction Jun'ichi Hirokami

BIS-CD-490

Toru Takemitsu (1930-1996)

Dreamtime (1982 - création le 27 juin 1982 à Sapporo) pour orchestre

Orchestre symphonique de Melbourne, direction Hiroyuki Iwaki

Australian Broadcasting Corporation 8770006

Toru Takemitsu (1930-1996)

Toward the sea II (1981 - création le 27 juin 1982 à Sapporo)

Ensemble 2E2M, direction Paul Méfano

ASSAI ASAI 222182

Toru Takemitsu (1930-1996)

Rain Coming (1982 - création à Londres 26 oct 82) pour 14 instruments

Ensemble 2E2M, direction Paul Méfano

ASSAI ASAI 222182

Toru Takemitsu © Editions Schott Music