Toru Takemitsu à Tokyo en 1982 (4/5)

"On peut comparer l'orchestre avec le jardin. Dans les jardins, notamment dans le jardin japonais de type circulaire, il y a des détails différents et raffinés. Par l'assemblage de ceux-ci, l'harmonie est maintenue et chaque détail devient anonyme et cache sa personnalité... J'aimerais créer quelque chose de semblable avec la musique. Si le soleil se lève, ces détails brillent. Et, si le soleil se couche, ils s'assombrissent. S'il pleut, ils changent de couleur, et si le vent souffle, ils varient encore sous une autre forme. De telle manière, je voudrais traiter l'orchestre."

Toru Takemitsu 武満徹

Programmation musicale

Toru Takemitsu (1930-1996)

A flock descends into the pentagonal garden (1977)

Orchestre symphonique de Melbourne, direction Hiroyuki Iwaki

Australian Broadcasting Company 8770006

Paul McCartney / Toru Takemitsu

Yesterday (1965, arrangement 1977)

Claudio Tumeo, guitare

(Enrt non commercialisé)

Toru Takemitsu / Kuniharu Akiyama

Sayonara (1954)

Dominique Visse, contreténor, François Couturier, piano

Hänssler Classics CD98501

Toru Takemitsu

Sakura (1979)

Choeur de filles Ellerhein, direction Tiia-Ester Loitme

(Enrt non commercialisé)

Toru Takemitsu (1930-1996)

Three film scores for string orchestra (1994) I. Music of training and rest (du film José Torres de Hiroshi Teshigahara - 1959)

London Sinfonietta, direction John Adams

Nonesuch 7559-79404-2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Concerto pour piano et orchestre en Do majeur K 467 (1785) I. Allegro maestoso

Vladimir Ashkenazy, piano et direction, Orchestre de la NHK de Tokyo (enregistré le 26 mai 1975 au Tokyo Bunkakaikan Hall)

King International KKC 2058/9

Toru Takemitsu (1930-1996)

A Way a lone (1981) pour quatuor à cordes (commande du quatuor de Tokyo)

Quatuor de Tokyo

RCA 09026 61387 2

Toru Takemitsu (1930-1996)

Bibliographie, liens, vidéos…

Toru Takemitsu © Editions Schott Music