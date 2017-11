Toru Takemitsu à Tokyo en 1982 (3/5)

"On peut comparer l'orchestre avec le jardin. Dans les jardins, notamment dans le jardin japonais de type circulaire, il y a des détails différents et raffinés. Par l'assemblage de ceux-ci, l'harmonie est maintenue et chaque détail devient anonyme et cache sa personnalité... J'aimerais créer quelque chose de semblable avec la musique. Si le soleil se lève, ces détails brillent. Et, si le soleil se couche, ils s'assombrissent. S'il pleut, ils changent de couleur, et si le vent souffle, ils varient encore sous une autre forme. De telle manière, je voudrais traiter l'orchestre."

Toru Takemitsu 武満徹

Programmation musicale

Igor Stravinsky (1882-1971)

Feux d'artifice (1908)

Orchestre de la NHK de Tokyo, direction Igor Stravinsky

(Enrt printemps 1959 non commercialisé)

Toru Takemitsu (1930-1996)

Requiem pour cordes (1957)

Orchestre Saito Kinen, direction Seiji Ozawa

Philips 454478-2

Toru Takemitsu (1930-1996)

Tableau Noir (1958)

Hiroshi Mizushima, récitant, NHK Symphony Orchestra, direction Yuzo Toyama

John Cage (1912-1992)

Concerto pour piano préparé et orchestre (1951)

Margaret Leng-Tan, piano préparé, American Composers Orchestra, direction Dennis Russell-Davies

ECM NEWSERIES 1696

Toru Takemitsu (1930-1996)

Ring (1961)

Mikael Helasvuo, flûte, Jukka Savijoki, guitare, Eero Palviainen, luth

Ondine ODE 839-2

Toru Takemitsu (1930-1996)

Ring (1961)

Ryu Noguchi, flûte, Harumi Ibe, guitare, Mitsuhiko Hamada, luth

DGG 423253-2

Toru Takemitsu (1930-1996)

November Steps (1967)

Katsuya Yokoyama, shakuhachi, Kinshi Tsuruta, biwa, Orchestre Saito Kinen, direction Seiji Ozawa

Philips 432176-2

Toru Takemitsu (1930-1996)

Eclipse (1966) pour biwa et shakuhachi

Katsuya Yokoyama, shakuhachi, Kinshi Tsuruta, biwa

Philips 432176-2

Traditionnel japonais, musique de Bunraku (théâtre de marionnettes)

Nozakimura

Mojidayu Takemoto, chant, Enzo Tsuruzawa et Danjiro Takazawa, shamisens

Lyrichord LLST 7 197

Toru Takemitsu (1930-1996)

November Steps (1967)

Katsuya Yokoyama, shakuhachi, Kinshi Tsuruta, biwa, Orchestre Saito Kinen, direction Seiji Ozawa

Philips 432176-2

Traditionnel Musique de Gagaku

Etenraku

Ono Gagaku Kai

Ocora Radio France C 559018

Toru Takemitsu (1930-1996)

In an autumn garden (1973)

Orchestre de la famille impériale (orchestre de gagaku)

DGG DGG 471590-2

Bibliographie, liens, vidéos…

Passez votre pointeur sur l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...

Toru Takemitsu © Editions Schott Music