Toru Takemitsu à Tokyo en 1982 (2/5)

"On peut comparer l'orchestre avec le jardin. Dans les jardins, notamment dans le jardin japonais de type circulaire, il y a des détails différents et raffinés. Par l'assemblage de ceux-ci, l'harmonie est maintenue et chaque détail devient anonyme et cache sa personnalité... J'aimerais créer quelque chose de semblable avec la musique. Si le soleil se lève, ces détails brillent. Et, si le soleil se couche, ils s'assombrissent. S'il pleut, ils changent de couleur, et si le vent souffle, ils varient encore sous une autre forme. De telle manière, je voudrais traiter l'orchestre."

Toru Takemitsu 武満徹

Programmation musicale

Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie n°4 en sol majeur (1899-1900)

The New Symphony Orchestra of Tokyo, direction Hidemaro Konoye

(Enrt 28 mai 1930 : 1er enregistrement mondial de la 4ème de Mahler)

(Denon CO-2111)

Kosaku Yamada (1886-1965)

Symphonie en Fa majeur "Triomphe et Paix" (1912) I. Moderato

Ulster Orchestra, direction Takuo Yuasa

Naxos 8.555350

Kosaku Yamada (1886-1965)

Kono Michi (Cette route)

Hiroko Masaki, soprano, Ingrid Procureur, harpe, Marc Grauwels, flûte

Naxos 8.555877

Shukichi Mitsukuri (1895-1971)

Sakura

Fubito Endo, piano

(Enrt non commercialisé)

Yasuji Kiyose (1900-1981)

Sarasarato

Hiroko Masaki, soprano, Ingrid Procureur, harpe, Marc Grauwels, flûte

Naxos 8.555877

Yasuji Kiyose (1900-1981)

Ryukyu Dances (1936) I. Andante

Noriko Ogawa, piano

Bis BIS-CD-854

Fumio Hayasaka (1914-1955)

Bande originale du film Les Sept Samouraïs de Akira Kurozawa (1954)

Funhouse FHCF-2450

Toru Takemitsu (1930-1996)

Litany d'après "Lento in due movimenti" (1950) 2. Lento misterioso

Paul Crossley, piano

CRD 3526

Toru Takemitsu (1930-1996)

Vocalism A•I (1956) pour bande

(Enrt non commercialisé)

Anton Webern (1883-1945)

Concerto op 24 (1931-34) I. Etwas lebhaft

Pierre-Laurent Aymard, piano, Ensemble Intercontemporain, direction Pierre Boulez

DGG 457637-2

Toru Takemitsu (1930-1996)

Le Son calligraphié I (1958) pour double quatuor à cordes

Kenji Kobayashi, Mari Hirao, Namiko Umezu, Miyuki Togawa, violons, Junko Edo, Aya Tanaka, altos, Tadao Takahashi, Akiyoshi Kudo, violoncelles, direction Hiroshi Wakasugi

DGG 00289 477 5382

Toru Takemitsu (1930-1996)

Requiem pour cordes (1957)

Orchestre Saito Kinen, direction Seiji Ozawa

Philips 454478-2

