Toru Takemitsu à Tokyo en 1982 (1/5)

"On peut comparer l'orchestre avec le jardin. Dans les jardins, notamment dans le jardin japonais de type circulaire, il y a des détails différents et raffinés. Par l'assemblage de ceux-ci, l'harmonie est maintenue et chaque détail devient anonyme et cache sa personnalité... J'aimerais créer quelque chose de semblable avec la musique. Si le soleil se lève, ces détails brillent. Et, si le soleil se couche, ils s'assombrissent. S'il pleut, ils changent de couleur, et si le vent souffle, ils varient encore sous une autre forme. De telle manière, je voudrais traiter l'orchestre."

Toru Takemitsu 武満徹

Programmation musicale

Toru Takemitsu (1930-1996)

Star-Isle(1982) pour grand orchestre

Orchestre de la BBC du Pays de Galles, direction Tadaaki Otaka

Bis CD-760

Traditionnel (Nord du Japon)

Sagariha (Feuilles qui pendent)

Yoshikazu Iwamoto, shakuhachi

Buda Records 92640-2

Kid Ory

Savoy Blues

Kid Ory and His Creole Jazz Band

Document Records DOCD-1002

Kohoto Minezaki

Zangetsu ( (1781-1800) "clair de lune persistant"

Shinichi Yuize, koto

Nonesuch H 72 008

Tokichi Setoguchi

Gunkan March (1897) Marche des bateaux de guerre (Marche officielle de la Marine impériale japonaise)

(Enreg non commercialisé)

Jean Lenoir

Parlez-moi d'amour

Lucienne Boyer, chant, Orchestre de Basil Codolban (enrt 1930)

EPM VC 102-1

Aaron Copland (1900-1990)

Billy the Kid (1938) Street in a frontier town

Orchestre Symphonique du Colorado, direction Andrew Litton

BIS 2164

Olivier Messiaen (1908-1992)

L' Ascension (1932-33) IV. Prière du Christ montant vers son Père

Orchestre Symphonique de Londres, direction Leopold Stokowski

Decca 475145-2

César Franck (1822-1890)

Prélude, Choral et Fugue (1884) I. Prélude

Catherine Collard, piano

INA Mémoire vive 262027

Toru Takemitsu (1930-1996)

Distance de fée (1951)

Duo Gazzana

ECM 2238

Toru Takemitsu © Editions Schott Music