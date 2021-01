The Telephone de Menotti : un Italien en Amérique

Mini-opéra sur la dépendance à la technologie, The Telephone est une comédie gentiment acide sur un "ménage à trois" (son autre titre) entre un homme, sa fiancée... et un téléphone avec qui elle passe la majeure partie de son temps. Retour sur cette miniature scénique.

Un intermezzo comique et contemporain

Au début du 18ème siècle, pour distraire un peu le public des graves intrigues d'opéra, les Italiens les truffent d'intermèdes comiques, en phase avec la vie quotidienne. Mettant en scène de vrais gens avec des petits soucis universels qu'on peut évoquer sur le ton de la plaisanterie, et qui seront résolus à la fin de la soirée… ces intermezzi produiront d'innombrables avatars, dont The Telephone de Menotti, pendant humoristique d'un diptyque lyrique complété par The Medium, ouvrage tragique. L'histoire de cette jeune femme délaissant son fiancé pour les joies du téléphone est résolument une farce, mais n'est pas dénué d'une certaine ironie.

