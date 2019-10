1917, Paris : Création du Trio piano, violon et violoncelle de Germaine Tailleferre

En 1917, le Trio de Germaine Tailleferre ne comporte que Trois mouvements, et la pièce est créée au cours du concert du Vieux Colombier du 11 décembre 1917. A 25 ans, et malgré tous ses prix du Conservatoire, elle a encore des difficultés à se décider entre une carrière dans les arts picturaux (elle prend depuis longtemps des cours de dessin dans deux Académies) et une carrière musicale. Elle est heureusement encouragée par ses professeurs et ses amis à suivre la voie de la musique.

Ce n'est qu'en 1978 que Germaine Tailleferre reprend son Trio de 1917. Elle le revoit, ajoute un mouvement, et donne aux trois premiers des indications de mouvement en italien. Elle le dédie à Micheline Dondeyne, épouse de Désiré Dondeyne, chef d'orchestre et compositeur avec qui elle collabore régulièrement et qui orchestre certaines de ses oeuvres. Le Trio sera publié chez Lemoine en 1980.

Programmation musicale

Germaine Tailleferre (1892-1983)

Trio pour piano, violon et violoncelle IV. Très animé (mars 1917, revu en 1978)

Trio Karenine

Mirare MIR376D

Germaine Tailleferre (1892-1983)

Quatuor à cordes (1917) II. Intermède

Quatuor Parisii

Adda 581126

Darius Milhaud (1892-1974)

Quatuor n°1 op 5 (1912) I. Vif et très rythmé

Quatuor Galatea

SONY 655916

Igor Stravinsky (1881-1971)

Le Sacre du printemps (1913) 1er tableau. Augures printaniers

Katia et Marielle Labèque, pianos

KML Records 4814713

Darius Milhaud (1892-1974)

Protée, suite symphonique (1919, d'après la musique pour le drame satirique de Claudel, 1913)

Orchestre Symphonique de la BBC, direction Pierre Monteux

RBBC 5656 91862

Germaine Tailleferre (1892-1983)

Jeux de Plein air (1917) II. Cache-cache mitoulas

Duo Clinton-Narboni, pianos

Elan Recordings CD 82278

