Stravinsky à Paris en 1913 (5/5) Le travail sur le Sacre et la saison 1913 des ballets russes

Programmation musicale

♫ Maurice Ravel (1875-1937)

Daphnis et Chloé (1912) 2ème Partie 1. Derrière la scène, on entend des voix… 2. Danse guerrière

Choeur et Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Whun-Myung Chung

DGG 00289 477 5706

♫ Erik Satie (1866-1925)

Gymnopédie n°1 (1888) orchestrée par Debussy (v. 1895)

Orchestre Symphonique de Montréal, direction Charles Dutoit

Decca 421527-2

♫ Igor Stravinsky (1882-1971)

Le Sacre du Printemps (1913) 1er tableau l'Adoration de la Terre : Augures printaniers. Danse des adolescentes

Orchestre Symphonique de la Columbia, direction Igor Stravinsky

SONY 88875026162-22

♫ Igor Stravinsky (1882-1971)

Trois Poèmes de la lyrique japonaise (1913)

Christiane Eda-Pierre, soprano, Ensemble instrumental du Domaine Musical, direction Gilbert Amy

Ades 13293-2

♫ Maurice Ravel (1875-1937)

Trois Poèmes de Mallarmé (1913) I. Soupir

Jean-Christophe Benoit, baryton, Aldo Ciccolini, piano, Solistes de l'Orchestre de Paris, direction Jean-Pierre Jacquillat

EMI 685878 2

♫ Gabriel Fauré (1845-1921)

Pénélope (1913) Acte I Scène 7 "Je suis seule" Scène 8 "Je me plaignais du sort…"

Jessye Norman, soprano, Alain Vanzo, ténor, Jocelyne Taillon, Euryclée, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Charles Dutoit

Erato ECD 88205

♫ Claude Debussy (1862-1919)

Jeux (1913)

Junge Deutsche Philharmonie, direction Pierre Boulez

Berlin Classics 0021592 BC

♫ Igor Stravinsky (1882-1971)

Le Sacre du Printemps (1913) 2ème tableau : Le Sacrifice. Danse sacrale

Orchestre Symphonique de la Columbia, direction Igor Stravinsky (enrt 1960)

SONY 88875026162-2

Vidéo

►DVD Coco et Igor film de Jan Kounen (2009)

(Wild Side Video 2012)

Bibliographie

Igor Stravinsky , Chroniques de ma vie, Denoël et Steele, 1935

, Chroniques de ma vie, Denoël et Steele, 1935 Stephen Walsh , Stravinsky A creative Spring : Russia and France 1882-1934, University of California Press, 1999

, Stravinsky A creative Spring : Russia and France 1882-1934, University of California Press, 1999 Jean-Michel Nectoux , La saison Astruc, in 1913 : Le Théâtre des Champs-Elysées, Les Dossiers du Musée d'Orsay n°15, Editions de la RMN, Paris 1987

, La saison Astruc, in 1913 : Le Théâtre des Champs-Elysées, Les Dossiers du Musée d'Orsay n°15, Editions de la RMN, Paris 1987 Lynn Garafola , Diaghilev's Ballets Russes, Da Capo Press 1998

, Diaghilev's Ballets Russes, Da Capo Press 1998 Jean-Bernard , La Vie de Paris 1913, Librairie Alphonse Lemerre, 1914

, La Vie de Paris 1913, Librairie Alphonse Lemerre, 1914 André Boucourechliev, Igor Stravinsky, Fayard, 1982

