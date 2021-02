Stravinski : Le Rossignol

Composé sur 5 ans, entre 1909 et 1914, l'opéra Le Rossignol porte la marque du changement de style chez Igor Stravinski en cette période, avec un 2e acte plus moderne que le 1er (avec notamment l'influence de Debussy). Retour sur un opéra-charnière.

Une production sur la durée

Interrompu en pleine composition par la demande de Diaghilev pour composer pour ses Ballets Russes, Stravinski délaisse Le Rossignol et compose coup sur coup L'Oiseau de Feu, Petruchka et Le Sacre du Printemps avant d'y revenir, malgré un style ayant fortement changé depuis. Diaghilev récupère l'opéra-ballet après la faillite de son commanditaire, le Théâtre Libre de Moscou, et lui donne sa première en 1914 à Paris, avec un accueil chaleureux.

Programmation musicale

Igor Stravinski (1882-1971)Le Rossignol (1909-1914) Acte I. Introduction

Orchestre de l'Opéra de Washington, direction Igor Stravinski

Sony 88875026162-26

Igor Stravinski (1882-1971)Le Rossignol (1909-1914) Acte II. Marche chinoise

Orchestre de l'Opéra de Washington, direction Igor Stravinski

Sony 88875026162-26

Nicolai Rimski-Korsakov (1844-1908)Pan Voyevoda, suite d'orchestre (1904) I. Introduction

Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Mark Ermler

Multisonic 310274-2

Claude Debussy (1862-1918)Nocturnes (1897-99) I. Nuages

Orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez

DGG 439896-2 1

Igor Stravinski (1882-1971)Le Rossignol (1909-1914) Acte I. Chant du pêcheur

Driscoll Loren (ténor), Orchestre de l'Opéra de Washington, direction Igor Stravinski

Sony 88875026162-26

Igor Stravinski (1882-1971)Le Rossignol (1909-1914) Acte I. Chant du rossignol

Reri Grist (soprano, le rossignol), Driscoll Loren (ténor, le pêcheur), Orchestre de l'Opéra de Washington, direction Igor Stravinski

Sony 88875026162-26

Igor Stravinski (1882-1971)Le Rossignol (1909-1914) Acte I. Les envoyés de la Cour, Cuisinière, Bonze, Chambellan, Courtisans

Marina Picassi (la Cuisinière), Kenneth Smith (le Chambellan), Herbert Beattle (le Bonze), Choeur et Orchestre de l'Opéra de Washington, direction Igor Stravinski

Sony 88875026162-26

Igor Stravinski (1882-1971)Le Rossignol (1909-1914) Acte II. Entracte des courants d'air. Choeur, la cuisinière, le Chambellan "Ogna ogna"

Marina Picassi (la Cuisinière), Kenneth Smith (le Chambellan), Choeur et Orchestre de l'Opéra de Washington, direction Igor Stravinski

Sony 88875026162-26

Igor Stravinski (1882-1971)Le Rossignol (1909-1914) Acte II. Jeu du rossignol mécanique

Orchestre de l'Opéra de Washington, direction Igor Stravinski

Sony 88875026162-26

Igor Stravinski (1882-1971)Le Rossignol (1909-1914) Acte II. Chant du rossignol "Akh serdtse dobr"

Reri Grist (soprano, le rossignol), Orchestre de l'Opéra de Washington, direction Igor Stravinski

Sony 88875026162-26

Igor Stravinski (1882-1971)Le Rossignol (1909-1914) Acte III. Les Fantômes et l'Empereur, Chant du rossignol "My vse pred toboy"

Reri Grist (soprano, le rossignol), Donald Gramm (l'Empereur), Orchestre de l'Opéra de Washington, direction Igor Stravinski

Sony 88875026162-26

Igor Stravinski (1882-1971)Le Rossignol (1909-1914) Acte III. Dernière scène. Chant du pêcheur

Driscoll Loren (ténor), Orchestre de l'Opéra de Washington, direction Igor Stravinski

Sony 88875026162-26