Strasbourg 1951 : Le Concerto pour piano d'André Jolivet

Le Festival de Strasbourg est le plus ancien de France. On y entend des œuvres classiques et quelques créations. Le 13 juin 1951, le public a très bien accueilli la création du Stabat mater de Poulenc ce qui ne fut pas le cas du Concerto pour piano de Jolivet, créé le 19 juin.. au milieu des huées.

Vue de Strasbourg , © Piero Damiani