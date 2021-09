Star Wars, un bel Oscar pour John Williams

Retour sur un des succès cinématographique les plus universel, dû en parti au compositeur se cachant derrière ses airs cultes : John Williams !

La guerre des étoiles

Dès la sortie de cette saga incontournable sa musique devient culte, mais avant John Williams il y a George Lucas. Malgré des débuts chaotiques et second montage, George Lucas parvient à assembler une première version de ce que sera La Guerre des Etoiles à sortie en 1977. Lors des premières présentations il rajoute aux images des musiques de Stravinsky, Dvorak et consorts pensant qu'il pourra comme son collègue, Stanley Kubrick, avec son Odyssée de l'Espace utiliser de la musique préexistante... C'était sans compter l'intervention de son ami Steven Spielberg qui pense que ce n'est pas une bonne idée du tout et qui lui présente... John Williams qui a déjà composé la musique de deux de ses films.

Un choix classique et avant-gardiste ?

John Williams ne va pas partir de rien et se cachent dans sa bande-son nombre de clin d'œil faisant référence aux musiques qui avaient été choisies par George Lucas. A contre-courant de la mode de son époque qui est plutôt à l'expérimentation futuriste, John Williams fait le choix de la musique classique dans un registre romantique, épique, digne des plus grands drames d'Hollywood, en effet plutôt que d'appuyer l'inconnu déjà assez bien présent dans les décors du film, Williams fait appel à : "une musique qui devait nous mettre en contact avec des émotions familières et qu'on a gardées en mémoire ; ce qui pour moi, en tant que musicien, se traduisait par l'utilisation d'un langage d'opéra du 19ème siècle, Wagner et ce genre de musique".

Avec les différents montages de son film La Guerre des étoiles, George Lucas s'est mis en retard, la sortie en salles est prévue pour le 25 mai 1977, et début mars, la musique n'est pas encore enregistrée. Et puis John Williams réclame un grand orchestre pour jouer ses 800 pages de partition. A cette date, la Fox est à peu près persuadée que le film n'aura aucun succès, et elle n'a aucune envie de mettre encore de l'argent supplémentaire dans la musique. Heureusement, Williams est très ami avec André Prévin, chef de l'Orchestre Symphonique de Londres, et il obtient de diriger lui-même cet orchestre, connu pour déchiffrer particulièrement vite et bien...

