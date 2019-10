Paris, 1807 : Création de « La Vestale » de Gaspare Spontini

Devant les yeux de l'Impératrice...

Quel triomphe en ce 15 décembre 1807 ! En plus l'Impératrice Joséphine de Beauharnais est là, en personne, dans la salle malcommode de l'Académie Impériale de Musique, et sa présence ajoute encore au lustre de la soirée ! Il est vrai que tout a été fait pour que le succès soit au rendez-vous. Cent fois on a remis l'ouvrage sur le métier, cent fois on a repoussé la date, mille prétextes futiles ont été pris pour mettre des bâtons dans les roues à la production. Mais il était dit que malgré toutes les vicissitudes, la fortune serait au rendez-vous. "A la fin du spectacle, M. Spontini, le compositeur, et M. Gardel, maître des ballets, ont été forcés de paraître ; le public a aussi voulu revoir Mme Branchu, qui a déployé le plus grand talent comme actrice et comme cantatrice dans le beau rôle de la Vestale » Le Moniteur Universel.

« Le sujet [de cet opéra, qui a obtenu les succès le plus brillant et le plus complet] est d'ungrand intérêt, et il est traité d'une manière très dramatique. La situation principale où la Vestale recevant dans le temple un guerrier qui vient d'obtenir les honneurs du triomphe, oublie ses premiers serments, jure de n'être qu'à lui et laisse éteindre le feu sacré, sa condamnation, son supplice, l'intervention des dieux qui, par un prodige, l'arrachent à la mort. Toutes ces scènes disposées avec art et écrites en général avec talent et d'une manière favorable au compositeur, ont fortement ému et réuni tous les suffrages. » Le Moniteur Universel du 16 décembre 1807

Programmation musicale

Gaspare Spontini (1774-1851)

La Vestale (1805-1807) Acte III. Ballet. Allegro con moto Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, direction Riccardo Muti

SONY 88697527302

Gaspare Spontini (1774-1851)

La Vestale (1805-1807) Acte I. Air de Julia "Licinius je vais donc te revoir" Michelle Le Bris, Julia, Orchestre lyrique de L'ORTF, direction Roger Norrington

Concert enregistré à la Maison de la Radio le 14 avril 1975.

Gaspare Spontini (1774-1851)

La Vestale (1805-1807) Acte II. Scène 4. Trio Licinius, Julia, Cinna "Moi, que je la quitte" Michelle Le Bris, Julia, Robert Dumét, Licinius, Orchestre Lyrique de l'Ortf, direction Roger Norrington

Concert enregistré à la Maison de la Radio le 14 avril 1975.

Gaspare Spontini (1774-1851)

La Vestale (1805-1807) Acte I. Choeur "De Vesta, chaste prêtresse" Choeur et Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, direction Riccardo Muti

SONY S3K 66357

Gaspare Spontini (1774-1851)

La Vestale (1805-1807) Acte I. Julia. Licinius. Choeur "Grands Dieux ! soutenez ma faiblesse" Michelle Le Bris, Julia, Robert Dumét, Licinius, Choeur de l'ORTF, Orchestre Lyrique de l'ORTF, direction Roger Norrington

Concert enregistré à la Maison de la Radio le 14 avril 1975.

Gaspare Spontini (1774-1851)

La Vestale (1805-1807) Acte II. Air de Julia. "Toi que j'implore" Michelle Le Bris, Julia, Orchestre Lyrique de l'ORTF, direction Roger Norrington

Concert enregistré à la Maison de la Radio le 14 avril 1975.

Gaspare Spontini (1774-1851)

La Vestale (1805-1807) Acte II. Duo Julia Licinius. "Quel trouble, quels transports" Michelle Le Bris, Julia, Robert Dumét, Licinius, Orchestre Lyrique de l'ORTF, direction Roger Norrington

Concert enregistré à la Maison de la Radio le 14 avril 1975.

Gaspare Spontini (1774-1851)

La Vestale (1805-1807) Acte II. Scène 5 . Julia. Le peuple. "A présent je puis de mon destin" Michelle Le Bris, Julia, Choeur de l'ORTF, Orchestre Lyrique de l'ORTF, direction Roger Norrington

Concert enregistré à la Maison de la Radio le 14 avril 1975.

Gaspare Spontini (1774-1851)

La Vestale (1805-1807) Acte II. Scène 5. Le Pontife. Julia. "Est-ce vous" Jacques Mars, le Pontife, Michelle Le Bris, Julia, Choeur de L'ORTF, Orchestre Lyrique de L'ORTF, direction Roger Norrington

Concert enregistré à la Maison de la Radio le 14 avril 1975.

Gaspare Spontini (1774-1851)

La Vestale (1805-1807) Acte II. Finale. Le Pontife. Julia. "Nommez le mortel téméraire" Jacques Mars, le Pontife, Michelle Le Bris, Julia, Choeur de L'ORTF, Orchestre Lyrique de L'ORTF, direction Roger Norrington

Concert enregistré à la Maison de la Radio le 14 avril 1975.

Gaspare Spontini (1774-1851)

La Vestale (1805-1807) Acte II. Finale. Choeur. "De son front que la honte accable" Jacques Mars, le Pontife, Michelle Le Bris, Julia, Choeur de L'ORTF, Orchestre Lyrique de L'ORTF, direction Roger Norrington

Concert enregistré à la Maison de la Radio le 14 avril 1975.