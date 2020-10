Shaker Loops de John Adams

Entre hommage aux Shakers (branche protestante fondée en 1747 et toujours active aujourd'hui) et utilisation ingénieuse des boucles musicales, Shaker Loops est une oeuvre-phare du catalogue du compositeur américain John Adams.

John Adams et la musique minimaliste

A la fin de ses études de musique à Harvard, Adams s'interroge au début des années 70 sur le fossé entre la musique populaire qui passe à la radio et en disque, et sur sa formation "classique contemporain" qu'il juge trop expérimentale et déconnectée de la nature et des gens. Après une période d'expérimentation avec la musique sur bande, Adams se prend de passion pour les minimalistes (Riley, Reich, La Monte Young...) et adopte leur esthétique. Retravaillant une pièce qu'il juge ratée, Adams compose en 1978 Shaker Loops.

L'origine de Shaker Loops

Influencé par les danses souvent vives faisant partie du mode de vie Shaker, Adams compose une suite en 4 mouvements mêlant ses deux amours : les instruments acoustiques classiques, et les procédés rythmiques très dynamiques issus de la pratique de la musique sur bande. Le succès de la version orchestrale en 1983 fera de l'oeuvre l'une des plus célébrées d'Adams.

