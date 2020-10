Sergueï Prokofiev : Romeo et Juliette

Ballet rendu célèbre par sa fameuse "Danse des Capulets et Montaigus", Prokofiev a réussi à retranscrire l'amour révolté au cœur de la pièce de Shakespeare, et à insuffler en musique, la passion, la violence et le lyrisme présents au cœur de Roméo et Juliette.

Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev (1938), par I. Kolpakova and V. Semyonov, © Culture Club/Getty Images, Collection Hulton Archive