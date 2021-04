Serge Koussevitzky, de la contrebasse du Bolchoï au podium de Boston

Du jeu en amateur dans des petits orchestres klezmer au podium de l'Orchestre de Boston, Serge Koussevitzky est devenu l'un des chefs d'orchestre les plus renommés de son époque, travaillant notamment avec Igor Stravinsky.

L'ascension de Koussevitzky

Très jeune, Serge Koussevitzky joue avec son père et ses frères dans des petits orchestres klezmer, et c'est seulement à 14 ans qu'il va commencer sa réelle éducation musicale, lorsqu'il quitte sa famille pour aller à Moscou. A l'école de la Société philharmonique, il va choisir la contrebasse. Extrêmement doué, il entre au Bolchoï où il découvre le grand répertoire et fait même des récitals solo ! Élève d'Arthur Nikisch, Koussevitzky ne tarde pas à montrer ses talents de chef et d'éditeur, promouvant sans relâche la musique russe contemporaine, créant plusieurs orchestres, jusqu'à la consécration à Boston.

Programmation musicale

Piotr Illitch Tchaikovsky (1840-1893)Roméo et Juliette, ouverture fantaisie (1869)

Orchestre Symphonique de Boston, direction Serge Koussevitzky (enrt 28 décembre 1936)

United Archives UAR 022

Serge Koussevitzky (1874-1951)Valse miniature op 1 n°2 (1907)

Eugène Levinson (contrebasse), Gina Levinson (piano)

Cala et Cala CACD 0507

Mikhail Glinka (1804-1857)Rouslan et Ludmila (1842) Ouverture

Orchestre du Bolchoï de Moscou, direction Yuri Simonov

Le Chant du Monde LDC 2781030/32

Piotr Illitch Tchaikovsky (1840-1893)Méditation en Ré majeur op 72 n°5 (transcription pour contrebasse et piano)

Eugène Levinson (contrebasse), Gina Levinson (piano)

Cala et Cala CACD 0507

Alexandre Scriabine (1872-1915)Prométhée, le Poème du Feu op 60 (1908-10)

Orchestre Symphonique d'État de la Fédération de Russie, direction Evgeny Svetlanov

Warner 5101 14504-2

Igor Stravinsky (1882-1971)Petrouchka (1911) 4ème Tableau. Danse des nounous

Orchestre Symphonique de Boston, direction Seiji Ozawa

BMG 09026633112

Piotr Illitch Tchaikovsky (1840-1893)Symphonie n°6 en si mineur "Pathétique" op 74 (1893) IV. Finale : Adagio lamentoso

Orchestre symphonique académique de l'URSS, direction Evgeny Svetlanov

Melodiya MLCD1002480/17

Modest Moussorgski (1839-881) / Orchestration Maurice Ravel (1875-1937)Les Tableaux d'une exposition (1874, orchestration 1922) Baba Yaga, la cabane sur des pattes de poule

Orchestre symphonique de Boston, direction Serge Koussevitzky

RCA 09026 61392 2

Igor Stravinsky (1882-1971)Symphonie de Psaumes (1930) I. Exaudi orationem meam

Choeur du Festival Bach, Orchestre Symphonique de Londres, direction Leonard Bernstein

Sony SMK 47628

Richard Strauss (1864-1949)Mort et Transfiguration (1888-89)

Orchestre symphonique de Boston, direction Serge Koussevitzky

Enregistrement INA MediaPro

Béla Bartok (1881-1945)Concerto pour Orchestre (1944) IV. Finale : Pesante - Presto

Orchestre Symphonique de Boston, direction Serge Koussevitzky (enrt pour une diffusion radio live 30 décembre 1944, quelques jours après la création) - commande de la Fondation Koussevitzky Guild GHCD 2321