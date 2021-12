Schumann, Concerto pour violoncelle, flambée de créativité

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur la genèse du Concerto pour violoncelle de Robert Schumann (1810-1856).

Un concerto en deux semaines

Comment est-il possible, en deux semaines, de mener à bien un Concerto pour violoncelle ? Il est difficile de répondre à cette question et pourtant c’est bien la durée qui a suffi à Robert Schumann pour écrire le sien. On a néanmoins, pour rendre compte de l'extraordinaire élan de créativité qui le prend entre le 10 et le 24 octobre 1850, nous pouvons nous fier à quelques journaux intimes, correspondances, souvenirs que lui et son épouse Clara ont laissés, ce qui nous permet de suivre quasiment au jour le jour sa vie quotidienne et de connaître au moins l'environnement dans lequel est née cette œuvre. La famille Schumann vient de déménager à Düsseldorf où il a accepté un poste de Directeur de la musique, une lourde tâche. Si l’installation est difficile pour le couple et leurs cinq enfants, Robert et Clara Schumann découvrent avec stupéfaction qu’ils font figure de célébrités dans cette nouvelle ville. Réussissant à s’installer progressivement à trouver un peu plus de calme, Robert ressent un ardent désir de composer, et le 10 octobre 1850 il entreprend ce qu'il appelle alors une "Pièce de concert pour violoncelle et orchestre". En une semaine, il rédige l'esquisse complète…

