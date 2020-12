Salomé de Richard Strauss

3e opéra de Richard Strauss, Salomé marque un tournant dans le style musical du compositeur. Retour sur cette oeuvre violente et érotique qui fit scandale à sa création en 1905.

Une première houleuse

Sujet sulfureux, musique puissante et dissonnante, strip-tease scénique... il n'en fallait pas plus pour que la création de Salomé en 1905 soit parfumée au scandale. Malgré des musiciens furieux de la partition et une prima donna en grève, ce fut un succès. Les critiques de mauvais augure prédisant un feu de paille furent détrompés par la demande des théâtres germaniques à donner Salomé dans leurs maisons.

Programmation musicale

Richard Strauss (1864-1949)Salome (1903-1904) Sc. 2 "Ich bin Salome"

Inge Borkh (Salomé), Ferdinand Frantz (Jochanaan), Orchestre de la Radio de Francfort, direction Kurt Schröder

Myto 00211

Richard Strauss (1864-1949)Salome (1903-1904) Sc. 1 "Du wirst das für mich, Narraboth"

Inge Borkh (Salomé), Franz Fehringer (Narraboth), Orchestre de la Radio de Francfort, direction Kurt Schröder

Myto 00211

Richard Strauss (1864-1949)Salome (1903-1904) Sc.3 "Iokanaan, je suis amoureuse de ton corps"

Karen Hoffstodt (Salomé), Orchestre de l'Opéra de Lyon, direction Kent Nagano

Erato 0825646190492/5

Richard Strauss (1864-1949)Salome (1903-1904) Sc 3 . "Jochanaan, ich bin verliebt in deinen Leib"

Inge Borkh (Salomé), Orchestre de la Radio de Francfort, direction Kurt Schröder

Myto 00211

Richard Strauss (1864-1949)Salome (1903-1904) Sc 1. "Wie schön ist die Prinzessin Salome heute Nacht"

Inge Borkh (Salomé), Orchestre de la Radio de Francfort, direction Kurt Schröder

Myto 00211

Richard Strauss (1864-1949)Salome (1903-1904) Sc 3. "Ich liebe dein Haar nicht"

Inge Borkh (Salomé), Orchestre de la Radio de Francfort, direction Kurt Schröder

Myto 00211

Richard Strauss (1864-1949)Salome (1903-1904) Sc 4. "Salome, komm"

Max Lorenz (Herodes), Inge Borkh (Salome), Margharete Klose (Herodias), Orchestre de la Radio de Francfort, direction Kurt Schröder

Myto 00211

Richard Strauss (1864-1949)Salome (1903-1904) Sc.1. Comme la princesse Salomé est belle ce soir

Jean-Luc Viala (Narraboth), Hélène Perraguin (le Page), Orchestre de l'Opéra de Lyon, direction Kent Nagano

Erato 0825646190492/5

Richard Strauss (1864-1949)Salome (1903-1904) Sc. 2 "Wo ist sie"

Ferdinand Frantz (Jochanaan), Orchestre de la Radio de Francfort, direction Kurt Schröder

Myto 00211

Richard Strauss (1864-1949)Salome (1903-1904) Sc 4. Danse de Salomé

Max Lorenz (Herodes), Orchestre de la Radio de Francfort, direction Kurt Schröder

Myto 00211

Richard Strauss (1864-1949)Salome (1903-1904) Sc 4. "Ah ! Ich habe deinen Mund geküsst, Jochanaan"

Inge Borkh (Salome), Max Lorenz (Herodes), Orchestre de la Radio de Francfort, direction Kurt Schröder

Myto 00211