Saint-Pétersbourg, 1782 : création du Barbier de Séville de Giovanni Paisiello

Pour l'ouvrage représenté en septembre 1782, Giovanni Paisiello (1740-1816) a choisi une pièce à la mode. Le Barbier de Sévillede Beaumarchais a été donné à Paris au Théâtre Français en février 1775. La pièce a commencé une longue carrière qui l'a menée à Saint-Pétersbourg en 1780. Elle a été représentée avec succès. A tel point que Paisiello a cru bien faire en l'adaptant en opéra italien.

Parmi tous les compositeurs italiens renommés, Catherine II de Russie a choisi Giovanni Paisiello pour son esprit qui s'exprime aussi bien dans les opéras seria que dans les opéras buffa. Il est l'un des musiciens les plus recherchés, et la plupart des théâtres de la péninsule lui ont déjà commandé des ouvrages.

« A Sa Majesté Impériale, Catherine II, Impératrice de toutes les Russies, etc, etc, etc. Madame ! Le Barbier de Séville ayant été goûté par Votre Majesté Impériale, j'ai pensé que cette même pièce en Opéra italien pourrait ne pas Lui déplaire ; en conséquence j'en ai fait faire un extrait, que je me suis appliqué à rendre aussi court que possible, en conservant (autant que le génie de la Poésie Italienne peut le permettre) les expressions de la pièce originale, sans y rien ajouter. » Dédicace de Giovanni Paisiello à Catherine II de Russie