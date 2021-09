Ruth Gipps, compositrice britannique de l'après-guerre

Le titre est ici important : compositrice, oui Ruth Gipps est une femme et elle compose, Britannique, nous sommes dans la société très particulière du Royaume-Uni, et de l'après-guerre, à un moment où les modes musicales sont en train de changer à très grande vitesse...

Quel caractère !

La très forte personnalité de Ruth Gibbs s'est exprimée tout au long de sa vie, en fait, il n'y a pas loin jusqu'à mauvais caractère, et parfois même TRÈS mauvais caractère ! Au point qu'à la fin de sa vie, on la connaît davantage comme polémiste et rebelle que comme compositrice. Pour autant c'est grâce à ce caractère et plus exactement cette obstination qu'elle arrivera à se hisser au sommet et comme son directeur au Royal College of music s'adressant à sa mère : "Votre fille ira loin parce qu'elle est obstinée. C'est une damnée obstinée, et parce que c'est une damnée obstinée, nous trouverons de l'argent pour sa bourse !"

Un jeune prodige

La pièce pour orchestre , Knight in Armour, chevalier en armure, est l'opus 8 de Ruth Gipps, elle date de 1940. La compositrice étant née en 1921, c'est donc l'année de ses 19 ans. Et naturellement, si elle en est déjà à composer une pièce pour orchestre, et que celle-ci a été précédée par 7 autres opus, c'est que notre musicienne a été tout à fait précoce. Et elle est donc particulièrement précoce. Premier concert à l'âge de 4 ans, première oeuvre publiée à l'âge de 8 ans ! Une pièce qui remporte un concours... Ruth Gipps, enfant prodige, est entièrement dévouée à la musique. Elle dira "Je ne me rappelle pas avoir décidé d'être musicienne. On ne peut pas décider une nécessité comme celle-ci. Je sais que de Dieu seul viennent la musique et tous les dons musicaux. Certains d'entre nous sont compositeurs depuis le début de leur vie ; nous ne choisissons pas la matière, c'est seulement le devoir de toute une vie de tirer le meilleur d'un talent donné. Ce talent peut être grand ou petit, mais sans lui, on ne peut pas être compositeur.".

Programmation musicale

Ruth Gipps (1921-1999)

Knight in Armour op 8 pour orchestre (1940)

Orchestre National de la BBC du Pays de Galles, direction Rumon Gamba

Chandos CHAN20078

Ruth Gipps (1921-1999)

The Fairy Shoemaker (1929)

Duncan Honeybourne, piano

ASC Records Prima Facie PFCD161

"Lecture Recital: Selected Oboe and English Horn Works of Ruth Gipps"

Ruth Gipps (1921-1999)

Kensington Gardens Suite pour hautbois et piano, op 2 (1938) Elfin oak (Chêne elphique)

Stephanie Carlson, hautbois, Stephen Sulich, piano (enregistrés à Moorhead, Minnesota, en septembre 2017)

"31-03-21 Association for the Promotion of English Composers concert."

Ruth Gipps (1921-1999)

Sonata in G Minor Op 5 a for Oboe and Piano (1939)

Catherine Pluygers, hautbois, Sasha Valeri Millwood, piano

Ruth Gipps (1921-1999)

The Kelpie of Corrievreckan, Op. 5b (1939)

Peeter Cigleris, clarinette, Duncan Honeybourne, piano Somm Recordings

SOMMCD 0641

Ruth Gipps (1921-1999)Concerto pour clarinette en sol mineur op 9 (1940) I. Allegro moderato Robert Plane, clarinette, BBC Scottish Symphony Orchestra, direction Martyn Brabbins

Champs Hill Records CHRCD160

Ruth Gipps (1921-1999)

Quintette pour hautbois, clarinette et trio à cordes op 16 (1941) Peeter Cigleris, clarinette, Gareth Hulse, hautbois, membres du Tippett Quartet Somm Recordings

SOMMCD 0641

Ruth Gipps (1921-1999)

Symphonie n°2 en si majeur op 30 (1945) Tempo di marcia Orchestre National de la BBC du Pays de Galles, direction Rumon Gamba

Chandos CHAN20078

Ruth Gipps (1921-1999)

Concerto pour piano en sol mineur op 34 (1948) III. Vivace Murray Mac Lachlan, piano, Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool, direction Charles Peebles

Somm Recordings

SOMMCD273

Ruth Gipps (1921-1999)

Symphonie n°4 op 61 (1972) I. Moderato

Orchestre National de la BBC du Pays de Galles, direction Rumon Gamba

Chandos CHAN20078

Ruth Gipps (1921-1999)

Symphonie n°4 op 61 (1972) IV. Finale

Orchestre National de la BBC du Pays de Galles, direction Rumon Gamba

Chandos CHAN20078