Ruth Crawford, ultramoderne ou populaire ?

Ruth Crawford Seeger (1901-1953) fut d'abord une compositrice avant-gardiste américaine, avant d'opérer dans les années 30 une bascule vers la musique populaire. Retour sur une artiste rare et plutôt méconnue.

La période contemporaine

Fille d’un pasteur méthodiste, Ruth Crawford est très tôt intéressée par toutes les choses de l’esprit ; elle déploie rapidement son talent de compositrice. Avant même d’étudier avec Charles Seeger, professeur réputé pour son avant-gardisme, et qu'elle épousera, elle adopte un style dissonant et cherche à organiser tous les paramètres du son, les hauteurs, les durées, les rythmes, etc… comme le feront les compositeurs des années 50. D'où un style musical très avancé pour l'époque.

La période populaire

La crise des années 30, la naissance de ses enfants et la réflexion sur la place de la musique dans la société, contraignent toutefois Crawford à abandonner la composition de pièces "de concert" : elle va pour un temps transcrire les chants populaires collectés pour la Bibliothèque du Congrès à Washington DC. Son intérêt bien réel pour la musique populaire fera d'elle l'une des figures phares de la redécouverte de ce pan du patrimoine américain.

à réécouter émission Musicopolis Amy Beach à Boston en 1910 (1/5)

Programmation musicale

Ruth Crawford Seeger (1901-1953)Andante for strings (transcription de 1938 du 3ème mvt du Quatuor à cordes de 1931)

Orchestre de Cleveland, direction Christoph von Eschenbach

Decca 443 776-2

Ruth Crawford Seeger (1901-1953)Rissolty Rossolty (1939)

Schönberg Ensemble, direction Oliver Knussen

DGG

Ruth Crawford Seeger (1901-1953)Little Waltz (1922)

Jenny Lin, piano

Bis 1310

Ruth Crawford Seeger (1901-1953)Theme and Variations (1923)

Jenny Lin, piano

Bis 1310

Ruth Crawford Seeger (1901-1953)Cinq Préludes pour piano (1925) Prélude n°1

Jenny Lin, piano

Bis 1310

Ruth Crawford Seeger (1901-1953)Five Songs (1929) III. Joy (Poème de Carl Sandburg)

Jan de Gaetani (mezzo-soprano), Gilbert Kalisch (piano)

Nonesuch 79178

Ruth Crawford Seeger (1901-1953)Suite n°2 (1929) III. Allegro energico

Reinhard Roth, piano, Pellegrini Quartet

CPO 9996702

Ruth Crawford Seeger (1901-1953)Piano study in mixed accents (1930)

Jenny Lin, piano

Bis 1310

Ruth Crawford Seeger (1901-1953)Quatuor à cordes (1931)

Quatuor Arditi

Gramavision GRV 74402

Ruth Crawford Seeger (1901-1953)Two Ricercari (1932) II. Chinaman, Laundryman (Poème de H.T. Tsiang)

Lucy Shelton (soprano), Reinbert de Leeuw (piano)

DGG

Traditionnel états-unienOld grey mare Ruth Crawford Seeger, voix

Bear Family Records BCD15720JL1

Traditionnel états-unienSkip-a to my Lou Mike et Peggy Seeger, chant et instruments

Disponible sur Qobuz

Ruth Crawford Seeger (1901-1953)Suite pour quintette à vent (1952) I. Allegretto

Quintette Lark

New World NWCR658

Ruth Crawford Seeger (1901-1953)Suite pour quintette à vent (1952) III. Allegro possibile

Schönberg Ensemble

DGG