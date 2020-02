Rome, 1707 : Il Trionfo del Tempo e del Disinganno de Händel

La Beauté, le Plaisir, la Désillusion et le Temps disputent sur le devenir de la Beauté, doit-elle sacrifier au plaisir, ou tenir compte du caractère éphémère de son aspect ? La Beauté commence : "Fidèle miroir, en toi je contemple l'éclat de mes jeunes années, et cependant un jour je changerai".

Colloque sentimental

Le 14 janvier 1707, un chroniqueur de Rome écrit : "'un Allemand vient d'arriver en ville, qui est un excellent joueur de clavecin et un compositeur. Aujourd'hui, il a fait montre de son talent en jouant de l'orgue à l'église San Giovanni, à l'admiration de tous." Bientôt tout le monde s'arrache le jeune homme, le 14 mai la partition de son premier oratorio est prête : Il Trionfo del Tempo et del Disinganno "le triomphe du temps et de la désillusion"

"Une mauvaise humeur, une sombre affliction n'arrivent jamais seules, car une seule en donne mille. Celui qui ne les chasse pas de ses pensées n'aura pas de jour heureux."

Le livret nous présente des personnages allégoriques, la Beauté, le Plaisir, la Désillusion et le Temps. Les 4 vont disputer sur le sujet du devenir de la Beauté, doit-elle sacrifier au plaisir, ou tenir compte du caractère éphémère de son aspect ? Le Plaisir jure à la beauté qu'elle sera toujours belle. A quoi la Beauté répond qu'elle ne quittera jamais le Plaisir, et que si elle trahit sa parole, une douleur accablante sera sa récompense. Le Plaisir conclut "Une mauvaise humeur, une sombre affliction n'arrivent jamais seules, car une seule en donne mille. Celui qui ne les chasse pas de ses pensées n'aura pas de jour heureux."

L'auteur du livret du premier oratorio de Handel, composé à Rome en 1707, est le cardinal Pamphili. Celui-ci est l'un des quelques mécènes importants dans le paysage musical de l'époque. C'est probablement lui qui a présenté Handel au public romain en organisant pour lui son premier concert d'orgue à St Jean de Latran. Et c'est lui aussi qui lui a procuré son premier livret de cantate à son arrivée à Rome. Nommé cardinal par son oncle le pape Innocent XI, Benedetto Pamphili est un grand ami des arts, collectionneur de peintures, musicien et librettiste donc. Il a pris sous sa protection de nombreux musiciens, soit en leur offrant l'hospitalité, soit en leur écrivant des livrets.

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno à Montpellier

Les 10, 12 et 14 février 2020 à l'Opéra Comédie de Montpellier

Avec Dilyara Idrisova, Carol Garcia, Sonja Runje, James Way, Les Accents, Ted Huffman (mise en scène) et Thibault Noally (direction musicale).

Conférence de Benjamin François, producteur à France Musique le 10 février à 18h30 à l'Opéra Comédie de Montpellier.

Programmation musicale

George Frideric Handel (1685-1759)Il trionfo del Tempo et del Disinganno (1707) Sonata Le Concert d'Astrée, direction Emmanuelle Haim

Virgin 3634282

George Frideric Handel (1685-1759)Il trionfo del Tempo et del Disinganno (1707) Première partie. I. Air de la Beauté "Fido specchio" Roberta Invernizzi, la Beauté, Academia Montis Regali, direction Alessandro de Marchi

Hypérion CDA676812

George Frideric Handel (1685-1759)Il trionfo del Tempo et del Disinganno (1707) Première partie. IV. Air du Plaisir "Fosco genio" Gemma Bertagnolli, le Plaisir, Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrin

OPUS 111

George Frideric Handel (1685-1759)Il trionfo del Tempo et del Disinganno (1707) Première partie. Récitatif Temps et Désillusion Nicholas Sears, le Temps, Sara Mingardo, la Désillusion, Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini

OPUS 111

George Frideric Handel (1685-1759)Il trionfo del Tempo et del Disinganno (1707) Première partie. Air de Désillusion "Se la bellezza" Sara Mingardo, la Désillusion, Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini

OPUS 111

George Frideric Handel (1685-1759)Il trionfo del Tempo et del Disinganno (1707) Première partie. Air du Temps "Urne voi" Nicholas Sears, le Temps, Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini

OPUS 111

George Frideric Handel (1685-1759)Il trionfo del Tempo et del Disinganno (1707) Première partie. XII. Duetto Beauté, Plaisir "Il voler nel fior degl'anni" Deborah York, la Beauté, Gemma Bertagnolli, le Plaisir, Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini

OPUS 111

George Frideric Handel (1685-1759)Il trionfo del Tempo et del Disinganno (1707) Première partie. XIV. Air de Beauté "Un pensiero nemico di pace" Lucy Crowe, la Beauté, Early Opera Company, direction Christian Curnyn

Wigmore Hall WHLIVE0042

George Frideric Handel (1685-1759)Il trionfo del Tempo et del Disinganno (1707) Première partie. XXII. Air de la Beauté "venga il Tempo" Roberta Invernizzi, la Beauté, Academia Montis Regali, direction Alessandro de Marchi

Hypérion CDA676812

George Frideric Handel (1685-1759)Il trionfo del Tempo et del Disinganno (1707) Deuxième partie. XLIII. Air du Plaisir "Lascia la spina" Anna Stephany, le Plaisir, Early Opera Company, direction Christian Curnyn

Wigmore Hall WHLIVE0042/2

George Frideric Handel (1685-1759)Il trionfo del Tempo et del Disinganno (1707) Première partie. XIX. Sonata Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini (orgue ? vérifier sur la pochette que je n'ai pas)

OPUS 111

George Frideric Handel (1685-1759)Il trionfo del Tempo et del Disinganno (1707) Deuxième Partie. Air de Piacere Ann Hallenberg, le Plaisir, Le Concert d'Astrée, direction Emmanuelle Haim

Virgin 3634282