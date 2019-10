Rome, 1638 : Gregorio Allegri compose le « Miserere »

Nous n'avons pas de date précise de la composition du Miserere d'Allegri. Certains disent "sans doute en 1638", mais de façon certaine entre 1629 et 1652, puisque c'est la période durant laquelle Gregorio Allegri a été chanteur dans la Chapelle Papale, qui se fait entendre à la Chapelle Sixtine.

Celles et ceux qui connaissent la musique religieuse de la Contre-Réforme reconnaîtront ici la simplicité d'écriture qui vise à permettre aux paroles d'être clairement intelligibles. "Miserere mei, Deus, secundam magnam misericordiam tuam" :"Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Lave-moi encore de mon iniquité et purifie-moi de mon péché Car je connais mon iniquité et mon péché est toujours devant moi."

Programmation musicale

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere (v. 1638) I. Miserere mei, Deus (version reconstituée d'après les manuscrits et les traités d'ornementation d'époque)

Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Alpha 295108

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere (v. 1638) V. Quoniam si voluissessacrificium

Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Alpha 295108

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere (v. 1638) II. Amplius lava me (version moderne)

Choeur du King's College de Cambridge, direction Stephen Cleobury

EMI 50999 6 09004 2 5

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere (v. 1638) Have mercyunto me, O God (version moderne de Ivor Atkins)

Choeur du King's College de Cambridge, soprano solo Roy Goodman, direction Sir David Wilcocks

Argo 417160-1 (33T - enrt 1964)

Gregorio Allegri (1582-1652) et Tommaso Bai (v.1650-1714)

Miserere (1713) Tibi soli peccavi

Ensemble William Byrd, direction Graham O'Reilly (version d'après travaux musicologiques)

naïve E 8846

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere (v. 1638) Tibi soli (version avec ornementations baroques)

A Sei Voci, direction Bernard Fabre-Garrus

Astrée E 8524

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere (v. 1638) II. Amplius lava me (version sans ornementation)

The Sixteen, direction Harry Christophers

Coro

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere (v. 1638) Libera me de sanguinibus (version avec ornementations baroques)

A Sei Voci, direction Bernard Fabre-Garrus

Astrée E 8524

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere (v. 1638) II. Tibi soli peccavi (version reconstituéed'après les manuscrits et les traitésd'ornementationd'époque)

Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Alpha 295108

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere (v. 1638) V. Quoniam vouluissessacrificium(version reconstituéed'après les manuscrits et les traitésd'ornementationd'époque)

Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Alpha 295108