Roland de Lassus à Munich en 1563 (5/5)

Programmation musicale

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

Psaume 134 Ecce nunc benedicte Dominum a 7

Choeur du College Saint John de Cambridge, His Majesty's Sagbutts et Cornetts, direction Andrew Nethsingha

Chandos CHAN 0778

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

Quando'l voler (Venise 1555 Premier livre de madrigaux)

Ludus Modalis, direction Bruno Boterf

Musique en Wallonie MEW 1158

♫ Nicolas Gombert (v.1495- v.1560)

Triste départ m'avait mis en douleur

Choeur du King's College de Cambridge, direction Stephen Cleobury

London 444335-2

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

Chanson Susanne un jour (Louvain 1560)

Vox Luminis

Ricercar RIC 106

♫ Antonio de Cabezon (1510-1566)

Susanne un jour, version instrumentale

Doulce Mémoire, Denis Raisin Dadre

Ricercar RIC 335

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

O occhi manza mia villanelle a 3

Ludus Modalis, direction Bruno Boterf

Musique en Wallonie MEW 1158

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

Ich armer Mann

Egidius Kwartet, direction Peter de Groot

Musique en Wallonie MEW 1369

♫ Pieter Maessens (v.1505-1563)

En revenant de Lyon, chanson à 16 voix d'après Jean Mouton

Huelgas Ensemble, direction Paul van Nevel

Harmonia Mundi

♫ Giaches de Wert (1535-1596)

Vaghi boschetti (7ème livre de madrigaux)

Consort of Musicke, direction Anthony Rooley

Virgin 790763-2

♫ Tylman Susato (v.1510/15-v. 1570)

Pavane La gaiette

Ensemble Doulce Mémoire, direction Denis Raisin Dadre

Zig Zag Territoires ZZT339

♫ William Byrd (1543-1623)

French corantos sur Belle qui tiens ma vie

Capriccio Stravagante, direction Skip Sempé

Astrée E 8611

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

Alleluia laus et gloria

Choeur du College Saint John de Cambridge, direction Andrew Nethsingha

Chandos CHAN 0778

Bibliographie

Annie Coeurdevey, Roland de Lassus, Fayard, Paris, 2003

Charles Van den Borren, Orlande de Lassus, Librairie Félix Alcan, Paris, 1920

Henry Bogdan, Histoire de la Bavière, Perrin, 2007

Barra Boydell, The Instruments in Mielich's Miniature of the Munich "Hofkapelle" under Orlando di Lasso. A Revised Identification. In : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1978

Liens

Roland de Lassus par Ernest Closson dans la collection "Les Grands Belges"

Carte d'Europe en 1547

Brueghel l'Ancien Le Combat de Carnaval et de Carême

La chapelle de cour du duc Albert V, dans le Mus. Ms. A. sur le blog de Jean-Yves Cordier

Les instruments de la chapelle sur le blog de Jean-Yves Cordier

Inventaire des manuscrits de la Chapelle de Bavière