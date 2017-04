Roland de Lassus à Munich en 1563 (4/5)

Programmation musicale

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

Lectiones sacrae ex libris Job (Venise 1565) Lectio I. Parce mihi Domine

Ensemble vocal Daltrocanto, direction Dario Tabbia

Stradivarius STR 33345

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

Motet Vinum bonum

Choeur du King's College de Cambridge, direction Stephen Cleobury

London 444335-2

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

Chi chilichi (Cocorico)

Ensemble Clément Janequin

Ricercar RIC 106

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

La nuict froide et sombre

Eugène Ferré, récitant, Ensemble Clément Janequin

Flora FLORA2410

♫ Cyprien de Rore (1515/16-1565)

Messe Doulce Mémoire (pub. 1566) I. Kyrie

The Brabant Ensemble, direction Stephen Rice

Hyperion CDA67913

♫ Josquin des Prés (v.1450-1521)

Salve Regina

Dominique Visse, contreténor, Capella de la Torre, direction Katharina Bauml

Challenge Classics CC72544

♫ Ludwig Senfl (1486-1543)

Ach Elslein

The King's Singers

Signum SIGCD147

♫ Jacques Arcadelt (v.1505-1568)

Madrigal Quand'io pens'al martire

Choeur du King's College de Cambridge, direction Stephen Cleobury

London 444335-2

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

Missa super Quand'io pens'al martire

Choeur du King's College de Cambridge, direction Stephen Cleobury

London 444335-2

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

Prophetiae Sibyllorum

Capella de Ministrers, direction Carles Magraner

Licanus 1434

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

Motet Jam lucis orto sidere (version instrumentale)

Hesperion XX, direction Jordi Savall

Alia Vox AVSA 9864A+B

♫ Roland de Lassus (1530/32-1594)

Da pacem Domine

Capella Reial de Catalunya, Hesperion XX, direction Jordi Savall

Alia Vox AVSA9894

Bibliographie

Annie Coeurdevey, Roland de Lassus, Fayard, Paris, 2003

Charles Van den Borren, Orlande de Lassus, Librairie Félix Alcan, Paris, 1920

Henry Bogdan, Histoire de la Bavière, Perrin, 2007

Barra Boydell, The Instruments in Mielich's Miniature of the Munich "Hofkapelle" under Orlando di Lasso. A Revised Identification. In : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1978

Liens

Roland de Lassus par Ernest Closson dans la collection "Les Grands Belges"

Carte d'Europe en 1547

Brueghel l'Ancien Le Combat de Carnaval et de Carême

[La chapelle de cour du duc Albert V, dans le Mus. Ms. A. sur le blog de Jean-Yves Cordier](http://www.lavieb-aile.com/2015/05/la-chapelle-de-cour-du-duc-albert-v-dans-le-mus-ms-a-premiere-partie.html )

Les instruments de la chapelle sur le blog de Jean-Yves Cordier

Inventaire des manuscrits de la Chapelle de Bavière