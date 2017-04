Roland de Lassus à Munich en 1563 (3/5)

Programmation musicale

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Missa On me l'a dict (c. 1570) Gloria Singer Pur

Musique en Wallonie MEW 1268

♫ Josquin des Prés (v.1450-1521)

Messe Ave maris stella I. Kyrie

A Sei Voci, direction Bernard Fabre-Garrus

Astrée E 8507

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Missa ad imitationem moduli O passi sparsi (1577) Gloria

Egidius Kwartet, direction Peter de Groot

Musique en Wallonie MEW 1369

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Vous qui aymez les dames (1565)

Singer Pur

Musique en Wallonie MEW 1268

♫ Tylman Susato (v.1510/15-v. 1570)

Basse Danse La joly bois

Ensemble Jacques Moderne

Calliope CAL 9293

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Las voulez-vous(14ème Livre de Tylman Susato, Anvers 1555)

Ludus Modalis, direction Bruno Boterf

Musique en Wallonie MEW 1158

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Del freddo Rheno (14ème Livre de Tylman Susato, Anvers 1555)

Ludus Modalis, direction Bruno Boterf

Musique en Wallonie MEW 1158

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Hor qui son lasso (1er livre de madrigaux, Venise, Gardane 1555)

Ludus Modalis, direction Bruno Boterf

Musique en Wallonie MEW 1158

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

_Frölich zu sein ist mein Manie_r (1567)

Singer Pur

Musique en Wallonie MEW 1268

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Videntes stellam Magi

Choeur du King's College de Cambridge, direction Stephen Cleobury

EMI 50999 6 09004 2 5

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Cum natus esset Jesus

Ensemble Weser-Renaissance, direction Manfred Cordes

CPO 777 468-2

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Vignon vignonette

Lautten Compagney

Capriccio 10538

Bibliographie

Annie Coeurdevey, Roland de Lassus, Fayard, Paris, 2003

Charles Van den Borren, Orlande de Lassus, Librairie Félix Alcan, Paris, 1920

Henry Bogdan, Histoire de la Bavière, Perrin, 2007

Barra Boydell, The Instruments in Mielich's Miniature of the Munich "Hofkapelle" under Orlando di Lasso. A Revised Identification. In : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1978

Liens

Roland de Lassus par Ernest Closson dans la collection "Les Grands Belges"

Carte d'Europe en 1547

Brueghel l'Ancien Le Combat de Carnaval et de Carême

[La chapelle de cour du duc Albert V, dans le Mus. Ms. A. sur le blog de Jean-Yves Cordier](http://www.lavieb-aile.com/2015/05/la-chapelle-de-cour-du-duc-albert-v-dans-le-mus-ms-a-premiere-partie.html )

Les instruments de la chapelle sur le blog de Jean-Yves Cordier

Inventaire des manuscrits de la Chapelle de Bavière