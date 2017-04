Roland de Lassus à Munich en 1563 (2/5)

Programmation musicale

♫ Pierre de la Rue (v.1460-1518)

Myn hert altyt heeft verlanghen (Mon coeur a toujours désiré)

Laudantes Consort, direction Guy Janssens

Arsonor ARS 012-2

♫ Heinrich Isaac (v. 1450-1517)

T'meiskin was jonck

Capilla Flamenca, direction Dirk Snellings

Ricercar RIC 318

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Matona mia cara

Capilla Flamenca, Karl Ernst Schroeder, luth

Ricercar 206902

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

La Vita fugge

Cantus Cölln, direction Konrad Junghänel

DHM 05472 77304 2

♫ Cipriano de Rore (1516-1565)

Calami sonum ferentes a 4

Ensemble Huelgas, direction Paul Van Nevel

Harmonia Mundi HMC 901760

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Resonet in laudibus

Choeur du College Saint John de Cambridge, His Majesty's Sagbutts et Cornetts, direction Andrew Nethsingha

Chandos CHAN 0778

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Motet Omnes de Saba venient (impr 1590)

Choeur du Clare College de Cambridge, direction Graham Ross

Harmonia Mundi HMU 907653

♫ Ludwig Daser (v.1526-1589)

Psaume 27 Benedictus Dominus

Vokal Ensemble München, Die Gruppe für Alte Musik München, direction Martin Zöbeley

Aeolus AE-10076

♫ Ludwig Daser (v.1526-1589)

Psaume 22 Dominus regit me

Vokal Ensemble München, Die Gruppe für Alte Musik München, direction Martin Zöbeley

Aeolus AE-10076

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Credo "Laudate dominum"

John Potter, ténor, The Dowland Project

ECM 476 5780

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Tritt auf den riegel vor der tur

Vox Luminis, direction Lionel Meunier

Musique en Wallonie MEW1579

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Newe Deutsche Liedlein (Munich 1567)

Ich weiss mir ein Medicien hübsch und fein (Je sais une belle, mignonne et jolie)

Lautten Compagney

Capriccio 10538

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Psaumes de Pénitence (vers 1560) N°5 Domine, exaudi orationem meam, et clamor

Henry's Eight, direction Jonathan Brown

Hypérion CDA67271/2

Bibliographie

Annie Coeurdevey, Roland de Lassus, Fayard, Paris, 2003

Charles Van den Borren, Orlande de Lassus, Librairie Félix Alcan, Paris, 1920

Henry Bogdan, Histoire de la Bavière, Perrin, 2007

Barra Boydell, The Instruments in Mielich's Miniature of the Munich "Hofkapelle" under Orlando di Lasso. A Revised Identification. In : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1978

Liens

Roland de Lassus par Ernest Closson dans la collection "Les Grands Belges"

Carte d'Europe en 1547

Brueghel l'Ancien Le Combat de Carnaval et de Carême

La chapelle de cour du duc Albert V, dans le Mus. Ms. A. sur le blog de Jean-Yves Cordier

Les instruments de la chapelle sur le blog de Jean-Yves Cordier

Inventaire des manuscrits de la Chapelle de Bavière