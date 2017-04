Roland de Lassus à Munich en 1563 (1/5)

Programmation musicale

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Sacrae cantiones (Nuremberg 1562, composées à partir de 1557)

Surrexit pastor bonus

Choeur du Clare College de Cambridge, direction Graham Ross

Harmonia Mundi HMU907655

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Libro de villanelle moresche et altre canzoni (Paris 1581)

O bella fusa

Suonare e cantare, direction Jean Gaillard

Alpha 524

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Le premier livre de chansons, auquel sont 27 chansons nouvelles (Anvers 1564)

Bon jour mon coeur (Ronsard)Cantus Cölln, direction Konrad Junghänel

DHM 05472 77304 2

♫ Conrad Paumann (1409/15-1473)

Mit Ganzen Willen

Ensemble Obsidienne

Eloquentia EL 1651

♫ Ludwig Senfl (1486-1543)

Im Mayen hört man die Hanen kraien

Weser-Renaissance Bremen, direction Manfred Cordes

CPO 999648-2

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Newe Deutsche Liedlein (Munich 1567)

Fraw, ich bin euch von herzten holt (Femme je vous aime de tout coeur !)

Wilfried Jochens, ténor, Wolfgang Kaschier, luth Renaissance en sol (Stephen Murphy, 1985)

Capriccio 10538

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Motet Aurora lucis rutilat

Ensemble vocal De Profundis de Montevideo, direction Cristina Garcia Banegas

K 617120

♫ Adrien Willaert (v.1490-1562)

Quando nascesti, amor, madrigal à 7 voix (Petrarque)

Singer Pur

Oehms Classics OC 814

♫ Cipriano de Rore (1515-1565)

Ancor che col partire, madrigal à 4 voix

Cappella Mediterranea, direction Leonardo Garcia Alarcon

Ricercar RIC355

♫ Philippe de Monte (1521-1603)

Que me servent mes vers

Ensemble Cinquecento

Hypérion CDA68053

♫ Philippe de Monte (1521-1603)

Super flumina Babylonis

Ensemble Ora, direction Suzi Digby

Harmonia Mundi 906102

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Mia benigna fortuna (Petrarque)

Cantus Cölln, direction Konrad Junghänel

DHM 05472 77304 2

♫ Roland de Lassus (1532-1594)

Prophetiae sibyllarum (1558 ou avant)

Cantus Cölln, direction Konrad Junghänel

DHM 05472 77304 2

Bibliographie

Annie Coeurdevey, Roland de Lassus, Fayard, Paris, 2003

Charles Van den Borren, Orlande de Lassus, Librairie Félix Alcan, Paris, 1920

Henry Bogdan, Histoire de la Bavière, Perrin, 2007

Barra Boydell, The Instruments in Mielich's Miniature of the Munich "Hofkapelle" under Orlando di Lasso. A Revised Identification. In : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1978

Liens

Roland de Lassus par Ernest Closson dans la collection "Les Grands Belges"

Carte d'Europe en 1547

Brueghel l'Ancien Le Combat de Carnaval et de Carême

La chapelle de cour du duc Albert V, dans le Mus. Ms. A. sur le blog de Jean-Yves Cordier

Les instruments de la chapelle sur le blog de Jean-Yves Cordier

Inventaire des manuscrits de la Chapelle de Bavière