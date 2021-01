Robert de Visée, guitariste du Roy

Compositeur prolifique à la vie obscure, Robert de Visée demeure un des grands maîtres français du répertoire pour luth, théorbe et guitare pour lesquels il a transcrit et composé de nombreuses oeuvres. Retour sur sa carrière, notamment auprès du Roy Louis XIV.

Auprès du Roy

Compositeur favori de Louis XIV, Robert de Visée a entre autres la charge de jouer pour le roi le soir dans sa chambre publique, en compagnie d'un public trié sur le volet. Le reste du temps, il popularise, à la suite de Francesco Corbetta, la guitare en France, compose des livres de musique dédiés au Roy, d'exécution plus ou moins difficile, et obtient une grande renommée en tant que luthiste, théorbiste et guitariste.

Programmation musicale

Robert de Visée (v. 1655/60- v. 1732) / Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Suite en ré la ré majeur (pub.1716) Chaconne des Harlequins (du Bourgeois Gentilhomme)

Eduardo Egüez, théorbe

Marec MO64A

Robert de Visée (v. 1655/60- v. 1732)Suite en ré la ré mineur (pub.1716) Bourrée Eduardo Egüez, théorbe

Marec MO64A

Francesco Corbetta (v. 1615-1681)Courante Rosario Conte, guitare

Carpe Diem CD-16278

Robert de Visée (v. 1655/60- v. 1732)Suite en ut mineur (1682) Tombeau de Monsieur Francisque

Rosario Conte, guitare

Carpe Diem CD-16278

Robert de Visée (v. 1655/60- v. 1732)Suite en ré mineur (pub. 1682) Allemande

Xavier Diaz-Latorre, guitare

Passacaille 1038

Robert de Visée (v. 1655/60- v. 1732)Suite en ré mineur (pub. 1682) Sarabande

Xavier Diaz-Latorre, guitare

Passacaille 1038

Robert de Visée (v. 1655/60- v. 1732)Suite en ré mineur (pub. 1682) Chaconne

Ensemble Le Vertigo

Les Belles Ecouteuses LBE16

Robert de Visée (v. 1655/60- v. 1732)Suite en si mineur (1686) Prélude

Xavier Diaz-Latorre, guitare

Passacaille 1038

Robert de Visée (v. 1655/60- v. 1732)Suite en ré mineur (pub. 1682) Courante

Karsten Erik Ose (flûte à bec), André Henrich (théorbe)

Christophorus CHR 77306

Robert de Visée (v. 1655/60- v. 1732)Suite en do mineur (1716) La Plainte, ou Tombeau de Mesdemoiselles de Visée, Allemande de Mr leur Père

Xavier Diaz-Latorre, guitare

Passacaille 1038

Robert de Visée (v. 1655/60- v. 1732)Suite en fa ut fa dièse ton de la Chèvre (pub. 1716) Allemande gaye

Eduardo Egüez, guitare

Marec MO64A