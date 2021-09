Rebel et Francoeur, composer à deux

Retour en musique sur les deux petits trublions à cordes de l’époque Louis XIV, le duo lyrique, « les siamois de la musique » : François Rebel et François Francoeur !

François et François, un nom, quatre mains

François Rebel et François Francoeur étaient tous deux destinés à faire de la musique et plus encore de la musique à deux. En effet tous deux naissent dans des familles de musiciens dans lesquelles ils entament leur formation. A deux ils formeront un duo imparable qui dirigera les plus grandes institutions musicales de Louis XIV en plus de composer des opéras à quatre mains, leur surnom les frères siamois de la musique était donc bien approprié.

François Rebel est le fils de Jean-Fery Rebel, violoniste, claveciniste , chef d’orchestre et compositeur, élève de Lully. Violoniste, chef de l’Orchestre de l’Opéra et des 24 violons ainsi que compositeur de la chambre du Roi, un CV à faire pâlir ! Mais le jeune François Rebel bénéficie des conseils avisés de sa tante chanteuse, ordinaire de la chambre du roi et de son oncle surintendant de la musique du Roi. Mais son camarade François Francoeur n’a rien à lui envier, il est le fils de Joseph Francoeur contrebassiste dans l’Orchestre de l’Opéra et dans les 24 Violons. Il est également petit-fils d’un violon du duc D’Orléans et son frère est aussi violoniste et compositeur et au sein des mêmes institutions. Les deux amis étaient donc... destinés !

Des « petits violons » à Pirame et Thisbé

Surnommés lors de leur jeune âges, les « petits violons », les deux compères en plus de pratiquer leur art au sein des instructions familiales composent, en effet en dehors du recueil de sonates de Francoeur publié lors de ces 22 ans, au long de leur carrière toutes leurs œuvres seront communes ! Après un voyage marquant à Prague et à Vienne leur premier Opéra, Pirame et Thisbé est présenté à l’Académie Royale de musique avec beaucoup de succès. Après cette réussite les deux jeunes prodiges vont continuer leur carrière de compositeurs lyriques en signant toujours leurs morceaux de leurs deux noms. S’il est difficile de savoir qui faisait quoi sur chaque morceau tant ils étaient secrets sur ce sujet, certains indices peuvent éclaircir les coulisses de la composition. Malgré leur longue collaboration et leur solide amitié, leur parcours ne fût pas tranquille et prône à de nombreux rebondissements...

Programmation musicale

François Rebel (1701-1775) et François Francoeur (1698-1787)Scanderberg (1735) Ouverture Les Paladins, direction Jérôme Corréas

naïve OP 30532

François Rebel (1701-1775) et François Francoeur (1698-1787)Suites de Symphonies Forlanes Ensemble Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY050

Jean-Marie Leclair (1697-1764)Sonate en mi mineur pour 2 violons III. Presto Chouchane Siranossian, Rudiger Lotter, violons

Oehms Classics OC 885

François Francoeur (1698-1787)Sonate pour violon et basse continue n°6 en sol mineur (1720) V. Rondeau Anaïs Chen, violon, Daniel Rosin, violoncelle, María González, clavecin passacaille

1021

Johann Joseph Fux (1660-1741)Te Deum en Ut majeur K 270 Choeur de Chambre de Vienne, Il Giardino Armonico, direction Giovanni Antonini

ORF CD346

François Rebel (1701-1775) et François Francoeur (1698-1787)Scanderberg (1735) Acte IV. Sc 5. Splendete, luci belle Isabelle Desrochers, soprano, Ensemble Ausonia

Alpha 076

François Rebel (1701-1775) et François Francoeur (1698-1787)Pirame et Thisbé (1726) Acte IV. Sc 4. Zoroastre et choeur Choeur de l'Académie Baroque, Ensemble Stradivaria, direction Daniel Cuiller

Mirare MIR 058

François Rebel (1701-1775) et François Francoeur (1698-1787)Pirame et Thisbé (1726) Acte V. Sc 3. Thisbé, Pirame mourant Choeur de l'Académie Baroque, Ensemble Stradivaria, direction Daniel Cuiller

Mirare MIR 058

François Rebel (1701-1775) et François Francoeur (1698-1787)Tarsis et Zélie (1728) Acte I. Sc 3. Vole de victoire en victoire Isabelle Desrochers, soprano, Ensemble Ausonia

Alpha 076

François Rebel (1701-1775) et François Francoeur (1698-1787)Suites de Symphonies. Prélude Ensemble Les Surprises, direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ambronay AMY050

François Rebel (1701-1775) et François Francoeur (1698-1787) _Le Ballet de la Paix (1738) Duo "Que les vents les plus doux"_Juliette Perret, dessus, Etienne Bazola, basse-taille, Ensemble Les Surprises, direction Juliette Guignard

Ambronay AMY303