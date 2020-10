Ravel : Le Concerto pour piano

Composé en même temps que le Concerto pour la main gauche, le Concerto pour piano est le pendant lumineux de son sombre jumeau. Plus classique, plus brillant, son succès à la première se poursuit encore aujourd'hui.

Un compositeur très investi

Contrairement au Concerto pour la main gauche, le Concerto pour piano (Ravel ne l’a jamais appelé « concerto en sol ») n’a pas été écrit tout d’une traite, mais Ravel s’y est investi longtemps. Il déclara à propos du splendide adagio central qu'il "avait failli en crever" tant ce mouvement d'une fausse simplicité l'avait éreinté. L’oeuvre achevée, il déclare dans sa correspondance "J'y ai travaillé trois ans pour ainsi dire jour et nuit". Jusqu’à la création il harcèle Marguerite Long au téléphone, préoccupé par le devenir de la pièce.

Un succès colossal

"La salle Pleyel était pleine à craquer, il n'y avait plus une place depuis huit jours. Le troisième mouvement fut bissé, et je n'ai pas le souvenir d'avoir exécuté, depuis, cette oeuvre, tant en France qu'à l'étranger, sans avoir à le rejouer." Ces mots de Marguerite Long, créatrice du Concerto pour piano de Ravel, montrent la grande popularité de l'oeuvre à l'époque, et jamais démentie depuis.

à lire aussi article Musicopolis : Maurice Ravel à Paris en 1928

Programmation musicale

Maurice Ravel (1875-1937)Concerto pour piano (1929-31) III. Presto

Marguerite Long (piano), Orchestre des Concerts Lamoureux, direction Maurice Ravel

Pearl GEMM CD 9927

Maurice Ravel (1875-1937)Concerto pour piano (1929-31) I. Allegramente

Samson François (piano), Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction André Cluytens

EMI 2904472

Maurice Ravel (1875-1937)Sonate pour violon et piano (1923-27) II. Blues

Max Rostal (violon), Monique Haas (piano)

DGG 00289 477 6201

Maurice Ravel (1875-1937)Concerto pour piano (1929-31) II. Adagio assai

Samson François (piano), Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction André Cluytens

EMI 2904472

Maurice Ravel (1875-1937)Concerto pour piano (1929-31) III. Presto

Samson François, piano, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction André Cluytens

EMI 50999 928798 2 9