Ravel en Transatlantique (Fiction)

Fin avril 1928 sur l'Atlantique. Ravel rentre en France après une tournée de plusieurs mois aux Etats-Unis. Sur le bateau, une journaliste observe le compositeur. A la faveur des entretiens, le musicien revient sur son aventure américaine avec Gershwin, Koussewitzky... et se dévoile petit à petit.

Un portrait imaginaire

En cette fin avril 1928, la grande tournée de Maurice Ravel aux Etats-Unis se termine. C'est, pourrait-on dire, le voyage de sa vie. Quatre mois de périples incessants dans tout le pays. Des concerts, comme pianiste, comme chef d'orchestre, des interviews avec les journalistes les plus renommés, une conférence même, pour le public mélomane qui se réjouit d'écouter ce qu'a à dire un compositeur européen parmi les meilleurs. Sur le bateau qui le ramène en France, nonchalamment accoudé au bastingage, il profite du dernier coup d'oeil sur le port de New York, il fixe la statue de la Liberté, qui rapetisse à vue d'oeil, jusqu'à n'être plus qu'un petit point, qui bientôt, s'évanouit, tandis que l'Océan est à présent immense.

Alors que Ravel regarde encore en direction de New York, désormais disparue, il est observé par une jeune fille, qui se tient un peu en retrait sur le pont. Elle fait mine d'être absorbée par la lecture d'un magazine, et elle dissimule en partie son visage grâce au foulard qui tient en place son grand chapeau. Cette jeune fille est journaliste, mandatée par le Journal musical du Havre pour couvrir le voyage du compositeur. Elle s'appelle Cyprienne Granier. Elle a fait le trajet aller en même temps que le bateau ; elle n'a pas encore réussi à rencontrer Ravel depuis l'escale à New York.

Programmation musicale

Maurice Ravel (1875-1937)Daphnis et Chloé (1912) 3ème partie. Lever du jour Choeur et Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction Philippe Jordan

Parlophone 0825646166848

Maurice Ravel (1875-1937)La Valse (1920) Orchestre Symphonique de Boston, direction Seiji Ozawa

DGG 002894836516

Maurice Ravel (1875-1937)Ma Mère l'Oye, ballet (1912) Danse du Rouet Orchestre Symphonique de Boston, direction Seiji Ozawa

Pentatone PTC 5186 204

Maurice Ravel (1875-1937)Concerto pour la main gauche (1929-31) Samson François, piano, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction André Cluytens

Erato 0190295886691/52

Maurice Ravel (1875-1937)Le Tombeau de Couperin (1919) Prélude Orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez

DGG 471614-2

Maurice Ravel (1875-1937)Ma Mère l'Oye (1911) Entretiens de la belle et de la bête Orchestre Symphonique de la RAI de Rome, direction Peter Maag

Arts et Archives ARTSA 43039-2

George Gershwin (1898-1937)I got rhythm (1928) George Gershwin, piano (enregistré en 1931)

Jimmy McHugh / Dorothy FieldsHarlemania (enregistré le 18 février 1929 à New York) Duke Ellington Orchestra

Classics Records CLASSICS 559

Maurice Ravel (1875-1937)

Sonate pour violon et piano (1922-27) II. Blues

Gérard Jarry, violon, Georges Pludermacher, piano

EMI 7672182

Maurice Ravel (1875-1937)Une barque sur l'Océan Orchestre National de France, direction Eliahu Inbal

Denon CO-71798