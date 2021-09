Ravel, Daphnis et Chloé. Un ballet grec à la sauce russe ?

Dans les années 1910 la mode n'est pas seulement au complet pour ces messieurs et aux perruques de couleurs pour ces dames mais également à Daphnis et Chloé. Mais si l'on se souvient de cette fièvre Daphnis et Chloé c'est bien grâce à Ravel...

Daphnis et Chloé, F. Gérard (1842) / Huile sur toile, musée du Louvre, Paris, DP.