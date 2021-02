Qu'est-ce qu'un duo d'amour ?

Moments névralgiques des opéras depuis leur création, les duos d'amour ont connu mille changements et styles. A travers de nombreux exemples, schémas-types et propositions parfois étonnantes, Musicopolis revient sur ces moments très attendus du public

Le duo d'amour à travers les âges

L'obsession des noms de l'aimé et de l'aimée, répétés en boucle durant le duo, rythme souvent le moment, tandis que des compositeurs comme Wagner jouent de l'aigu pour exprimer la joie d'aimer (Tristan und Isolde), ou usent d'une progression sonore pour marquer le crescendo croissant de la passion (Madame Butterfly), ou, d'une manière plus originale chez Debussy, un duo d'amour en réalité fragmenté entre les actes, n'atteignant son accomplissement qu'à la fin (Pelléas et Mélisande). Ce ne sont que quelques exemples des richesses proposées par le duo d'amour opératique.

Programmation musicale

Hector Berlioz (1803-1869)Les Troyens (1856-58) Acte IV. Duo Didon, Enée "Nuit d'ivresse et d'extase"

Angela Gheorghiu (soprano), Roberto Alagna (ténor), Orchestre de Covent Garden, direction Richard Armstrong

Igor Stravinsky (1882-1971)The Rake's Progress (1951) Acte I. Sc 1. Anne Trulove et Tom Rakewell "The woods are green"

Deborah York (soprano), Ian Bostridge (ténor), Orchestre Symphonique de Londres, direction John Eliot Gardiner

John Blow (1649-1708)Venus and Adonis (v. 1683) Acte I. Duo Adonis, Venus "Venus, Adonis"

Rosemary Joshua (soprano), Gerald Finley (baryton), Orchestra of the Age of Enlightment, direction René Jacobs

Gabriel Fauré (1845-1924)Pénélope (1909-1913) Acte III. Sc 6. Duo Pénélope-Ulysse "Ulysse, Pénélope"

Jessye Norman (soprano), Alain Vanzo (ténor), Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Charles Dutoit

Richard Wagner (1813-1883)Tristan und Isolde (1859) Acte II. Sc 2. Duo Tristan, Isolde "Isolde, Tristan"

René Kollo (ténor), Margaret Price (soprano), Orchestre de la Staatskapelle de Dresde, direction Carlos Kleiber

Giacomo Puccini (1858-1924)Madame Butterfly (1904) Acte I. Duo Pinkerton, Butterfly "Bimba dagli occhi pieni di malia"

Mirella Freni (soprano), José Carreras (ténor), Philharmonia Orchestra, direction Giuseppe Sinopoli

Alexandre Borodine (1833-1887)Prince Igor (1869-1887) Acte I. Duor de Konchakovna et Vladimir "Ty li Vladimir moj"

Olga Borodina (Konchakovna), Gegam Grigorian (Vladimir), Orchestre du Kirov, direction Valery Gergiev

Claude Debussy (1862-1918)Pelléas et Mélisande (1902) Acte IV. Sc 4. Duo Pelléas, Mélisande "C'est le dernier soir"

Suzanne Danco (Mélisande), Camille Maurane (Pelléas), Philharmonia Orchestra, direction Désiré-Emile Inghelbrecht

Giuseppe Verdi (1813-1901)Falstaff (1893) Acte I. Deuxième Partie. Duo Fenton, Nanetta "Pst, pst, Nanetta"

Francisco Araiza (Fenton), Janet Perry (Nanetta), Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Herbert von Karajan

Giuseppe Verdi (1813-1901)Otello (1887) Acte I. Sc 3. Duo Otello, Desdémone "Già nella notte densa"

Carlo Cossuta (ténor), Margaret Price (soprano), Orchestre Philharmonique de VIenne, direction Georg Solti

