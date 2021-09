Poulenc, Figure humaine, une oeuvre jaillie du coeur

Histoire d'une œuvre de Francis Poulenc (1899-1963) que l'on connaît moins, Figure Humaine où la bande-son imaginaire du recueil de poèmes Les Mains Libres de Paul Eluard.

Une oeuvre de circonstance ?

La cantate de Poulenc, Figure Humaine est une oeuvre, si l'on s'en tient à ses propos, de circonstances... En effet lui et Paul Eluard sont des amis d'adolescence et lorsqu'il reçoit dans sa boîte aux lettres le manuscrit des Mains Libres, il apprécie déjà sa poésie. Mais il a oublié que cette oeuvre était en fait une commande, c'est en réalité : « M. Screpel, le directeur de la Compagnie des Discophiles, m'a demandé de mettre en musique, afin d'enregistrer un disque, le poème Liberté, qui ouvre Poésie et Vérité 1942, de Paul Eluard. Ceci se passait en mars 1943. A l'époque, je fus effrayé par la difficulté de la tâche. Mais c'est alors que je partis donner un concert à Lyon, où je trouvai, chez un libraire, la petite édition suisse de ces poèmes. Je les ai relus. La présentation différente de l'œuvre me la fit apparaître sous un jour nouveau, l'imposa de nouveau à moi. Brusquement, j'ai eu l'idée de faire, non pas seulement Liberté, mais une cantate, dont Liberté ne serait que l'aboutissement »

à réécouter AUDIO 28 min émission Musicopolis Francis Poulenc à Paris en 1939 (1/5) : Un contexte particulier

Le silence de la cantate, une oeuvre de circonstance !

Comme on l'a compris, Liberté étant le point de départ de la cantate, il est impensable d'entendre ce mot scandé du fond de la gorge dans une France occupée... Poulenc est alors contraint de le jouer et le chanter à ses amis en cachette. De même qu'il est impensable de représenter la cantate en France, vendre sa partition est également compliqué mais son éditeur l'imprimera quand même dans l'espoir d'une libération prochaine. L'œuvre sera en effet montée plus tard en Angleterre où les chanteurs de la BBC en donneront une première version fin mars 1945. Devenue un symbole de la liberté retrouvé, lors de la première représentation française de Figure Humaine, Louis Aragon dira : « Il n'y a pas de musique qui soit plus proprement française que celle de Francis Poulenc, il n'y a pas de musique qui soit plus proprement la musique de chez nous, notre âme, qui traduise mieux ce palpitement inimitable du coeur français »

