Pierre Attaingnant publie son Premier Livre de Danceries

En plein cœur de Paris, rue de la Harpe, où se trouvent tous les libraires et les imprimeurs, Pierre Attaingnant tient boutique. C'est là qu'il publie en 1530 son premier livre de danses…

Première diffusion le mercredi 26 septembre 2018.

Impressions parisiennes

Partons dans les faubourgs du quartier St Michel à Paris en compagnie d'un imprimeur fameux... Remontons le temps jusqu'au début du XVIème siècle à la rencontre d'un compositeur qui avait le sens des affaires : Pierre Attaingnant, compositeur et éditeur, participe à la révolution du monde encore jeune de l'imprimerie musicale. Il introduit en France l'impression de la musique sur caractères mobiles : fondus en 1525 par Pierre Hautin, Attaignant en fait l'usage deux années plus tard dans un Premier livre de motets à quatre et cinq voix de divers auteurs, premier ouvrage d'une collection qui prend fin en 1536, après vingt volumes. Des motets, des chansons, plusieurs pièces de ce recueil sont devenues célèbres. Le onzième livre est consacré à Clément Jannequin.

Le catalogue que constitue l'imprimeur rassemble plus de 150 ouvrages. Il sera diffusé très largement dans toute l'Europe occidentale. Aujourd'hui, découvrons le Livre de Danceries à six parties, publié en 1543.