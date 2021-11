Philippe Hersant, Les Eclairs, un drame joyeux

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur la toute nouvelle création de Philippe Hersant (né en 1948) et Jean Echenoz (né en 1947), l'opéra "Les Eclairs".

Un opéra électrique

De nos jours, lorsqu'un compositeur accepte une commande d'opéra, son premier soin est de chercher un livret. Eh bien figurez-vous que pour Les Eclairs, ça ne s'est pas du tout passé comme ça !

C'est le directeur du théâtre de l'Opéra-Comique, Olivier Mantei, qui a lancé l'affaire tout autrement. D'abord il a demandé à un écrivain de lui faire un livret. Et ceci fait, il a proposé le livret au compositeur. Le livret reprend le livre de l’écrivain Jean Echenoz qui romance la vie du génial inventeur Nikola Tesla qui s’est intéressé à l’électricité sous toutes ses formes. Le directeur de l'Opéra-Comique a assuré Jean Echenoz que pour écrire son livret, il pouvait se sentir très libre et imaginer tout ce qu'il voulait, que même sur une scène d'opéra, il n'avait pas à se limiter dans ses désirs de décors et de péripéties ! Dont acte !

Une fois le livret terminé, il fallait trouver un compositeur pour le mettre en musique. C'est ici que Philippe Hersant, déjà auteur de trois opéras, entre en scène. On lui propose. Il connaît les livres de Jean Echenoz, il a lu Des éclairs, et il se demande bien comment on peut transformer un récit fait de descriptions et sans un seul dialogue en livret d'opéra, qui consiste uniquement en répliques chantées par les personnages… La collaboration peut désormais commencer !

Philippe Hersant (né en 1948), Jean Echenoz (né en 1947)

Les Eclairs, drame joyeux (création novembre 2021) Acte I. Sc 1 Gregor "Le ciel est traversé par les oiseaux de mer"

Philippe Hersant (né en 1948), Jean Echenoz (né en 1947)

Les Eclairs, drame joyeux (création novembre 2021) Acte I. Sc 2 Bureau d'Edison. Betty, Edison. "On voit en vous le bienfaiteur du monde"

"Les Éclairs, la bande annonce"

Interview de Jean Echenoz, romancier, librettiste de Les éclairs

Philippe Hersant (né en 1948), Jean Echenoz (né en 1947)

Emission de France Musique

Philippe Hersant (né en 1948), Jean Echenoz (né en 1947)

Les Eclairs, drame joyeux (création novembre 2021) Acte I. Sc 4. Un carrefour de New York. Betty "Je suis la seule, oui,"

Interview de Philippe Hersant par Alexandre Jamar (enregistrée le 28 octobre 2021)

Philippe Hersant (né en 1948), Jean Echenoz (né en 1947)

Les Eclairs, drame joyeux (création novembre 2021) Acte II. Sc 1. Square. Gregor "J'ai trouvé mon salut grâce à M. Parker"

Philippe Hersant (né en 1948), Jean Echenoz (né en 1947)

Les Eclairs, drame joyeux (création novembre 2021) Acte II. Sc 3. Laboratoire de Gregor. Une volière contient des colombes. Ethel, Gregor. "Edison organise un carnage pour vous nuire"

Philippe Hersant (né en 1948), Jean Echenoz (né en 1947)

Les Eclairs, drame joyeux (création novembre 2021) Acte II. Sc 5 Cour de prison. Chaise électrique sur une estrade. Edison, Betty "Allons-y, Messieurs"

Philippe Hersant (né en 1948), Jean Echenoz (né en 1947)

Les Eclairs, drame joyeux (création novembre 2021) Acte III. Sc 3. New York. Chambre d'hôtel luxueux. Betty, Ethel "A-t-il au moins des sentiments ?"

"Duetto : Jean Echenoz et Philippe Hersant (Les Eclairs)"

Interview de Jean Echenoz au sujet des Eclairs et de la collaboration avec Philippe Hersant (octobre 2021)

Philippe Hersant (né en 1948), Jean Echenoz (né en 1947)

Les Eclairs, drame joyeux (création novembre 2021) Acte IV. Sc 1. Chez les Axelrod. "On s'apprête à fêter Noël. Norman "

Interview de Philippe Hersant au sujet des Eclairs et de la collaboration avec Jean Echenoz (octobre 2021)

Philippe Hersant (né en 1948), Jean Echenoz (né en 1947)

Les Eclairs, drame joyeux (création novembre 2021) Acte IV. Sc 2 Laboratoire de Gregor. Désorde. Cages vides. Gregor, Ethel "Je n'ai plus les moyens de garder mes colombes"

Philippe Hersant (né en 1948), Jean Echenoz (né en 1947)

Les Eclairs, drame joyeux (création novembre 2021) Acte IV. Sc 5. Etage d'hôtel. Un mur sépare la chambre de Gregor du palier. Ethel, Gregor

