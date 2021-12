Pauline Viardot, la mélodie au coeur

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur la vie pleine de rebondissements de la cantatrice et compositrice Pauline Viardot.

Des notes et des lettres

Comment réussir à retracer une vie aussi riche que celle de Pauline Viardot ? Ici, il ne faut peut-être pas tomber dans le piège de l’exhaustivité, mais bien s’arrêter sur quelques étapes du parcours de la compositrice et cantatrice. Pauline semblait quelque peu destinée à la musique et plus particulièrement la voix, elle est en effet la fille de Manuel Garcia, compositeur, chanteur, mais surtout illustre professeur de chant, inventeur d'une méthode encore utilisée à ce jour. D’abord pianiste, elle a ensuite sous l’impulsion de sa mère (étant elle aussi chanteuse) commencé sa carrière dans le chant. Composant ses propres mélodies dès l'âge de dix-sept ans, elle a toujours été attirée par la poésie et la littérature qu'elle met en musique, ce qui lui vaudra plus tard d’être fortement liée à des écrivains comme le fameux Tourgueniev.

À lire aussi AUDIO 28 min émission Musicopolis Robert Schumann à Leipzig en 1843 (1/5)

Programmation musicale

Manuel García (1775-1832)

El poeta calculista (1805) Air du poète "Yo que soy contrabandista"

Javier Camarena, ténor, Les Musiciens du Prince, durection Gianluca Capiano

Decca 4833958

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Maria Malibran (1808-1836)

Prendi per me sei libero (air d'Adina pour L'elixir d'amour de Donizetti)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano, La Scintilla, direction Adam Fischer

Decca 4759077

Pauline Viardot (1821-1910)

Die Kapelle (1838) poème de Ludwig Uhland (1787-1862)

Miriam Alexandra, sopran, Eric Schneider, piano

Oehms Classics OC1878

Pauline Viardot (1821-1910)

Le Chêne et le roseau (pub 1843) poème de La Fontaine

Stéphanie d'Oustrac, mezzo-soprano, Françoise Tillard, piano

Le Chant de Linos CL21159

Pauline Viardot (1821-1910) / Frédéric Chopin (1810-1849)

6 Mazurkas de Chopin, série II (pub en 1865) La Fête Ina Kancheva, soprano, Ludmil Angelov, piano

Toccata Classics TOCC0303

Pauline Viardot (1821-1910)

L'énigme (publié en 1868, poème de Tourgueniev)

Ina Kancheva, soprano, Ludmil Angelov, piano

Toccata Classics TOCC0303

Pauline Viardot (1821-1910)

L'ombre et le jour (poème d'Edouard Turquety, 1841, version russe sur une traduction d'Ivan Tourgueniev, 1869)

Lamia Beuque, mezzo-soprano, Laurent Martin, piano

Ligia Digital LIDI020135821

Pauline Viardot (1821-1910)

Caña española (1850) chanson populaire

Stéphanie d'Oustrac, mezzo-soprano, Françoise Tillard, piano

Le Chant de Linos CL21159

Pauline Viardot (1821-1910)

Madrid (poème d'Alfred de Musset, 1887)

Sabine Revault d'Allones, soprano, Stéphanie Humeau, piano

Arties records 3683080451565

Pauline Viardot (1821-1910)

Er ist's (1865, poème de Möricke)

Miriam Alexandra, sopran, Eric Schneider, piano

Oehms Classics OC1878

Pauline Viardot (1821-1910)

Haï Luli (1880, poème de Xavier de Maistre)

Louise Alder, soprano, Joseph Middleton, piano

Chandos CHAN20222