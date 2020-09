Pauline Oliveros, écoute profonde

Pauline Oliveros (1932-2016) a crée le concept de "Deep listening", une nouvelle façon d'aborder la musique. Retour sur le parcours atypique d'une des plus singulières compostrices contemporaines.

Un apprentissage ouvert

Pauline Oliveros s'est très tôt immergée dans un maelstrom musical très diversifié : l'académisme classique (cours de piano, de danse) s'est mêlé à la musique populaire (jazz, country), extra-occidentale, de la nature, et déjà une fascination pour les musiques contemporaines. Ces influences nourriront son catalogue qui traversera plusieurs phases esthétiques

Le "Deep Listening"

Engagée auprès des minimalistes (elle participera à la création de In C de Terry Riley en 1964), elle se retire pourtant vite de la scène publique, effrayée par les développements politiques et sociaux de son pays et du monde. Dans sa retraite, elle imagine une nouvelle façon d'appréhender la musique, plus intime, lente et spirituelle : le "deep listening".

Programmation musicale

Robert Schumann (1810-1856)Carnaval de Vienne (1839) III. Scherzino

Daniel Wayenberg, piano

Ducretet Thomson 255 C 049

Jean Schwarz (1878-1956)Franco-American Rag (1910)Pietro Frosini, accordéon (enregistré en juin 1911 à New York)

Frémeaux FA 038

Traditionnel BaliGending Nyangjangan Gamelan Selonding

World Network 58397

La Monte Young (1935-)Study n°2 (1959)

Yva Mikaschoff, piano

MODE 262/65

Pauline Oliveros (1932-2016)Outline pour flûte traversière, contrebasse et percussions (1963)

Bertram Turetzky (contrebasse), Nancy Turetzky (flûte), Ronald George (percussions)

Nonesuch H 71 237 (33T)

Terry Riley (1935-)In C (1964)

Terry Riley, saxophone et direction, Membres du Center of the Creative and Performing Arts, Buffalo,

NY CBS MK 7178

Pauline Oliveros (1932-2016)Bye Bye, Butterfly pour bande (1965)

Paradigm Discs PD04

Pauline Oliveros (1932-2016)Horse Sings from Cloud (1975)

Pauline Oliveros, accordéon et voix

Important Records IMPREC140

Pauline Oliveros (1932-2016)Lear (1989, sur l'album Deep Listening)

Pauline Oliveros (accordéon et voix), Stuart Dempster (trombone et didgeridoo), Panaiotis (voix)

New Albion NA 022 CD

Pauline Oliveros (1932-2016)A love song, pour accordéon et voix dans un lieu réverbérant, et dispositif électronique (1985)

Pauline Oliveros, accordéon et voix

Hat Hut Records 2020