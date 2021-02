Pascal Dusapin, une trajectoire d'aujourd'hui

Pascal Dusapin est l'un des compositeurs contemporains les plus joués aujourd'hui, très prolifique et jouant de tous les genres, de la musique de chambre à l'opéra (genre où il est le plus connu). Retour sur 50 ans de carrière du plus célèbre compositeur français.

Pascal Dusapin (1955-), compositeur français, © Lambert/ullstein bild via Getty Images