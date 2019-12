Paris, 1988 : Création de la Symphonie n°4 de Marcel Landowski

Au moment de la création de sa 4ème symphonie, Marcel Landowski a 73 ans. Autant dire qu'il a eu le temps de voir passer des courants musicaux fort différents. Né en 1915, l'année des Etudes pour piano de Debussy, il a 9 ans à la création française du Roi Davidd'Honegger, 18 ans en 1933 pour la première de la Symphonie de Psaumesde Stravinsky, 25 ans en 1940 lorsque Messiaen compose son _Quatuor pour la fin du Temps_, et 30 ans en 1945 lorsque Boulez met au point ses 12 Notations pour piano.

Entré à l'âge de 20 ans au Conservatoire, Marcel Landowski y a fait notamment des études de composition avec Henri Büsser, et de direction d'orchestre avec Philippe Gaubert. On joue ses oeuvres dès 1937, et alors qu'il n'a jamais voulu "casser le langage" il est pourtant considéré comme un "iconoclaste" ou un "dangereux révolutionnaire". Au fil du temps, sa situation a changé et lui qui voulait simplement "écrire librement avec des formes et un vocabulaire qui [lui] semblaient naturels, ne procédant ni de la destruction ni de la soumission" s'est retrouvé 30 ans plus tard qualifié de "réactionnaire rétrograde".

Programmation musicale

Les archives entendues dans l'émissions sont extraites de :

Concert de l'Orchestre National de France - enregistré par Radio France les 14 et 15 octobre 1988

Les Symphonies de Marcel Landowski, France Musique, 28 octobre 1988

Marcel Landowski (1915-1999)

4ème Symphonie (1988) I. "Je crois très bas à la bonté haute, inhumaine, terrible, que l'on ne comprend pas" (Marie Noël) Orchestre National de France, direction Georges Prêtre (enrt octobre 1988)

Erato 25646959172

Marcel Landowski (1915-1999)4ème Symphonie (1988) II. Allegro vivace "Si tous les gars du monde voulaient se donner la main" Orchestre National de France, direction Georges Prêtre (enrt octobre 1988)

Erato 25646959172

Marcel Landowski (1915-1999)4ème Symphonie (1988) III. Les enfants de Septembre Orchestre National de France, direction Georges Prêtre (enrt octobre 1988)

Erato 25646959172

Marcel Landowski (1915-1999)4ème Symphonie (1988) IV. Les Cloches de Bruges Orchestre National de France, direction Georges Prêtre (enrt octobre 1988)

Erato 25646959172