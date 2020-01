Paris, 1923 : Création de "Ciboulette" de Reynaldo Hahn

Comme ça se passe toujours à l'époque, les journaux ont suivi les répétitions de l'ouvrage, ils en ont abondamment parlé, mentionnant les retards dans la production, le report de la première, bref, ils ont fait un tel battage que la création était attendue avec une impatience folle ! Le soir du 7 avril 1923, le succès fait à la première représentation vient enfin couronner cette attente.

"Reynaldo Hahn a tenu tout ce qu'on attendait de lui dans l'opérette, qui semble le cadre tout à fait désigné pour son talent fait surtout de grâce, de sentiment un peu mélancolique et d'esprit." André Messager

Le rideau se lève et s'abaisse sur la distribution ravie, certains numéros ont été bissés, et même trissés ! Les artistes sont rappelés une bonne quinzaine de fois, en particulier la charmante Edmée Favart, et le cher Jean Périer. Les auteurs du livret, Robert de Flers et Francis de Croisset sont là ; on voudrait bien voir le compositeur, Reynaldo Hahn, mais il est introuvable ! Il ne croyait pas au succès de son opérette, et il a préféré aller au cinéma ! On le trouve enfin, sur le boulevard, on lui crie "Mon cher, c'est un triomphe !", on l'entraîne jusqu'au plateau du Théâtre des Variétés, il a droit à une ovation ! Et voilà, Ciboulette est lancé.

, © Gallica BNF

Programmation musicale

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923)

Choeur et Orchestre du Théâtre de l'Opéra-Comique, direction Albert Wolff (enregistré le 25 mars 1953 pour l'entrée de Ciboulette au répertoire de l'Opéra-Comique)

Enregistrement INA.

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923) Introduction

Orchestre du Théâtre des Champs-Elysées, direction Paul Bonneau

EMI 5682862

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923) Acte I. Ensemble "Nous sommes six hussards"

Jean-Christophe Benoit, Roger, Choeur et Orchestre du Théâtre des Champs-Elysées, direction Paul Bonneau

EMI 5682862

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923) Acte I. Trio Roger, Zénobie, Duparquet "Toi, vous !"

Jean-Christophe Benoit, Roger, Françoise Ogéas, Zénobie, Willy Clément, Duparquet, Choeur et Orchestre du Théâtre des Champs-Elysées, direction Paul Bonneau

EMI 5682862

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923) Acte I. 2ème tableau. Entrée de Ciboulette "La voilà, la voilà !"

Mady Mesplé, Ciboulette, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Cyril Diederich

EMI 7498732

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923) Acte I. 2ème tableau. Air de Ciboulette "Moi j'm'appelle Ciboulette" Edmée Favart (créatrice du rôle), Ciboulette, Orchestre probablement sous la direction de Godfroy Andolfi (enregistrement Pathé 7 juillet 1932)

EPMR 982482

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923) Acte I. 2ème tableau. Duo Ciboulette, Antonin "Les parents quand on est bébé"

Edmée Favart (créatrice du rôle), Ciboulette, Henri Defreyn, (créateur du rôle), Antonin (enregistrement 1923)

EPMR 982482

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923) Acte I. 2ème tableau. Duo Ciboulette, Antonin "Les parents quand on est bébé"

Andrée Grandjean, Ciboulette, Michel Hamel, Antonin, Orchestre du Théâtre des Champs-Elysées, direction Paul Bonneau

EMI 5682862

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923) Acte I. 1er tableau. Dialogue "Mr Duparquet ?"

Willy Clément, Duparquet

EMI 5682862

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923) Acte II. Air de Duparquet "C'est tout ce qui me reste d'elle"

Roger Bourdin, Duparquet, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Marcel Cariven

Forlane FOR 216872

Emmanuel Chabrier (1841-1894)L'île heureuse (1889) (poème d'Éphraïm Mikhaël) Reynaldo Hahn, chant et piano

Malibran Music CDRG 127

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923) Acte II. Duo Ciboulette, Duparquet "Nous avons fait un beau voyage" Andrée Grandjean, Ciboulette, Roger Bourdin, Duparquet, Orchestre du Théâtre des Champs-Elysées, direction Paul Bonneau

EMI 5682862

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923) Acte II. Couplets de Ciboulette "C'est pas Paris, c'est sa banlieue"

Edmée Favart (créatrice du rôle) (enregistrement mars 1929)

EPMR 982482

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923) Acte II. Ciboulette et les choeurs. Chanson de troupe

Edmée Favart (créatrice du rôle) (enregistrement 7 juillet 1932)

EPMR 982482

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Ciboulette (1923) Acte III. Finale Air de Ciboulette et choeur "Amour qui meurs"

Andrée Grandjean, Ciboulette, Roger Bourdin, Duparquet, Orchestre du Théâtre des Champs-Elysées, direction Paul Bonneau

EMI 5682862