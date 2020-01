Londres, 1691 : Création de "King Arthur" de Henry Purcell

Chanter les légendes arthuriennes

Le Théâtre du Dorset Garden est situé dans un quartier plutôt mal famé de Londres, mais près de la Tamise, ce qui permet aux spectateurs de l'atteindre en bateau, et donc de se dispenser de traverser les endroits dangereux. Ce théâtre existe depuis une vingtaine d'années, et c'est le seul de Londres à pouvoir accueillir des spectacles à machines dont les Anglais sont si friands depuis la Restauration.

En cette soirée de fin de printemps 1691, la troupe dirigée par Thomas Betterton, acteur et producteur de spectacles, présente un nouveau "dramatick opera" comme l'appelle son auteur John Dryden. Il s'agit ni plus ni moins d'une pièce parlée (dramatique) au cours de laquelle s'insèrent des épisodes musicaux (opera). Dryden en a confié l'écriture à son nouveau collaborateur Henry Purcell.

Purcell a écrit de nombreuses musiques de scène, depuis son jeune âge. En 1691, il a 32 ans, et ses premières musiques pour le théâtre remontent à 1680 (c'est dire !). Il en a déjà une bonne douzaine à son actif, certaines consistent en quelques numéros seulement, quelques chants et danses, d'autres beaucoup plus nourries, comme son opéra Didon et Enée. C'est probablement Thomas Betterton le directeur de la troupe qui a mis en contact Purcell et Dryden. Le dramaturge a décidé de tester d'abord le musicien, en lui demandant la musique de scène d'une pièce qu'il a librement adaptée de Molière Amphytrion. Puis, satisfait du résultat, il lui confie une pièce de plus grande envergure, King Arthur or The British Worthy : Le Roi Arthur ou le Preux Britannique.

King Arthur en concert

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 16H00 MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104

La légende du Roi Arthur mise en musique par Henry Purcell nous est racontée par le Chœur de Radio France en 60 minutes chrono ! Un concentré de musique chorale accompagné de pages instrumentales et de danse, qui fera revivre les intrigues et péripéties de ce valeureux Breton qui finit par triompher face à ses envahisseurs

Julien Bouchet récitant

Satchie Noro danse

Chœur de Radio France

Les Musiciens de La Chapelle Harmonique : Valentin Tournet viole de gambe, Yvan Garcia continuo, Benjamin Narvey théorbe.

Hana San Studio direction d’acteur et mise en espace

Marc Korovitch direction

Programmation musicale

Henry Purcell (1658 ou 9-1695)

King Arthur (1691) Ouverture Vox Luminis, direction Lionel Meunier

Alpha 239141

Henry Purcell (1658 ou 9-1695)King Arthur (1691) Acte I. Duo et Choeur "Woden first to thee" Sebastian Myrus, premier prêtre Saxon, Robert Buckland, deuxième prêtre Saxon, Vox Luminis, direction Lionel Meunier

Alpha 239141

Henry Purcell (1658 ou 9-1695)King Arthur (1691) Acte I. Choeur "Brave souls" Sebastian Myrus, premier prêtre Saxon, Robert Buckland, deuxième prêtre Saxon, Vox Luminis, direction Lionel Meunier

Alpha 239141

Henry Purcell (1658 ou 9-1695)King Arthur (1691) Acte I. Guerrier Breton et Choeur "Come if you dare" Robert Buckland, Guerrier Breton, Vox Luminis, direction Lionel Meunier

Alpha 239141

Henry Purcell (1658 ou 9-1695)King Arthur (1691) Acte II. Acte II. Philidel et Choeur "Hither this way" Caroline Weynants, Philidel, Vox Luminis, direction Lionel Meunier

Alpha 239141

Henry Purcell (1658 ou 9-1695)King Arthur (1691) Acte II. Berger et Choeur "How blest are Shepherds" Olivier Berten, Vox Luminis, direction Lionel Meunier

Alpha 239141

Henry Purcell (1658 ou 9-1695)King Arthur (1691)Acte III. Air du Génie du Froid "What power art thou" Brian Bannatyne-Scott, le Génie du Froid, The English Concert, direction Trevor Pinnock

Archiv Produktion 435490-2

Henry Purcell (1658 ou 9-1695)King Arthur (1691) Acte III. Le Peuple du Froid Choeur "See, see, we assemble" The English Concert, direction Trevor Pinnock

Archiv Produktion 435490-2

Henry Purcell (1658 ou 9-1695)King Arthur (1691) Acte IV. Passacaille "Haw happy the lover" The English Concert, direction Trevor Pinnock

Archiv Produktion 435490-2

Henry Purcell (1658 ou 9-1695)King Arthur (1691) Acte V. Trio "For folded flocks" Angus Davidson, haute-contre, Mark Tucker, ténor, Stephen Alder, basse, The English Concert, direction Trevor Pinnock

Archiv Produktion 435490-2

Henry Purcell (1658 ou 9-1695)King Arthur (1691) Acte V. Air de Vénus "Fairest Isle" Nancy Argenta, soprano, The English Concert, direction Trevor Pinnock

Archiv Produktion 435490-2

Henry Purcell (1658 ou 9-1695)King Arthur (1691) Acte V. Choeur "Saint George, the patron of our Isle" The English Concert, direction Trevor Pinnock

Archiv Produktion 435490-2