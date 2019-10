Paris, 1908 : Création de la « Rapsodie espagnole » de Maurice Ravel

Au matin du dimanche 15 mars, le journal Le Matin (justement) annonce les concerts de l'après-midi. A 2h 1/2 Concerts Colonne (salle du Châtelet). Direction M. Edouard Colonne. Le programme est ainsi commenté : "Tout à l'Espagne ! C'est au delà des Pyrénées que les compositeurs, jadis férus de germanisme, s'en vont chercher matière à leurs inspirations. Hier c'était la Habanera deRaoul Laparratriomphant à l'Opéra-Comique. Aujourd'hui, ce sera au Châtelet la Rapsodie espagnole, deMaurice Ravel. Mais cette Espagne-là n'est pas de la même sorte. Elle ne plaira pas à tout le monde. Et son triomphe, si triomphe il y a, n'ira pas sans de furieux combats. Car M. Ravel, jeune hérésiarque de l'église debussyste, a beaucoup d'ennemis. Ce ne serait rien. Mais il compte aussi des fidèles. Enthousiastes certes et dangereux combien ! Vous les verrez sans doute à l'oeuvre."

Ravel ne rentre pas d'Espagne lorsqu'il écrit sa Rapsodie espagnole. Mais il a depuis longtemps une affinité toute particulière avec ce pays. D'abord il est né à Ciboure, près de St Jean de Luz, à 10 km de la frontière espagnole. Sa mère, basque et bascophone, a fait un assez long séjour à Madrid dans sa jeunesse, où elle a appris l'espagnol et où elle a entendu beaucoup d'airs de zarzuelas, qu'elle a chantés ensuite à ses enfants. "Ma mère, dira Ravel plus tard, m'endormait en me chantant des guajiras. Peut-être par atavisme, je suis très attiré par l'Espagne et la musique espagnole."

"La vision de l'Espagne que suggère la Rapsodie de M. Ravel n'a pas une netteté bien vive : c'est une vision d'Espagne lointaine, imprécise et comme diffuse, mais c'est l'Espagne tout de même ; et le musicien montre ici plus de sensibilité qu'en ses derniers ouvrages." La Temps, 24 mars 1908

Programmation musicale

Maurice Ravel (1875-1937)

Rapsodie espagnole (1907-1908) I. Prélude à la nuit

Orchestre Colonne, direction Pierre Dervaux

Cascavelle VEL 3066

Georges Bizet (1838-1975)

Carmen (1874-75) Acte I. Air de Carmen "Près des remparts de Séville"

Teresa Berganza, mezzo-soprano

Orchestre symphonique de Londres, direction Claudio Abbado

DGG 0028941963628

Léo Delibes (1836-1891)

Les Filles de Cadix (1863) poème de Musset

Mado Robin, soprano

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction Pierre Dervaux

EMI 7675032

Emmanuel Chabrier (1841-1894)

España (1883)

Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, direction Jean Fournet

Decca 4824959

Maurice Ravel (1875-1937)

Rapsodie espagnole (1907-1908) II. Malagueña

Orchestre symphonique de Boston, direction Charles Munch

RCA GD 86522

Traditionnel andalou

Guajira

Emilia Jandra, chant, Manolo Dominguez, guitare

Nimbus NI 5554

Maurice Ravel (1875-1937)

Alboradadel Gracioso ((1904-1905)

Claudio Arrau, piano

SWR Music SWR19054CD/2

Maurice Ravel (1875-1937)

Vocalise en forme de habanera (1907)

Marianne Crebassa, mezzo-soprano, Fazil Say, piano

Erato 190295768973

Maurice Ravel (1875-1937)

L'Heure espagnole (1907) Scène XVII Air de Concepcion "Oh la pitoyable aventure"

Jane Berbié, mezzo-soprano, Orchestre National de l'ORTF, direction Lorin Maazel

DGG 423719-2

Maurice Ravel (1875-1937)

Sites auriculaires (1895) II. Habanera

Théodore Paraskivesco, Jacques Rouvier, pianos

Calliope CAL 9832

Maurice Ravel (1875-1937)

Rapsodie espagnole (1907-1908) III. Habanera

Orchestre symphonique de Boston, direction Charles Munch

RCA GD 86522

Maurice Ravel (1875-1937)

Rapsodie espagnole (1907-1908) IV. Feria

Orchestre symphonique de Boston, direction Charles Munch

RCA GD 86522

Concert

MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 20H00

MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM

Maurice Ravel

Rapsodie espagnole

Alborada del Gracioso

Claude Debussy

Iberia

Orchestre Philharmonique de Radio France

Fabien Gabel direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.